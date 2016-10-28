Москва, 28 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Режим прекращения огня не должен касаться террористических группировок. Об этом 28 октября в ходе встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар по террористам

«Ситуация в Сирии и вокруг неё требует контакта с тем, чтобы обеспечивать обеспечение резолюции Совбеза ООН 2254. Эта резолюция чётко изложила подходы к урегулированию сирийского кризиса. Безусловно, параллельно должны решаться гуманитарные проблемы, параллельно должны приниматься меры по прекращению огня — за исключением запрещённых в России ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры» и других террористических группировок», — сказал Лавров.

По его словам, для Москвы абсолютно очевидна безальтернативность наращивания усилий по подавлению террористов, «иначе мы рискуем проиграть не только битву против террористов, но и на всём Ближнем Востоке и Северной Африке»: «В условиях, когда некоторые наши партнёры пытаются исказить смысл решений Совбеза, сместить фокус на решение других задач, при этом потакая экстремистам в их нежелании прекращать свои действия, нам нужно тесно координировать наши усилия. У нас немало единомышленников, и я уверен, что мы сможем выработать конструктивные решения».

Лавров отметил, что хочет обсудить с коллегой двусторонние отношения: «Непросто развивать отношения в гуманитарной сфере, когда в Сирии идёт война, тем не менее, мы будем делать всё для поддержки сирийского народа, тем более в условиях санкций против Сирии, которые бьют по мирному населению».

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами МИД Ирана и Сирии стороны обсудят запуск переговорного процесса по Сирии.