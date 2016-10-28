Москва, 28 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Гиперзвуковой летальный аппарат («изделие 4202», он же — 15Ю71) прошёл успешные испытании в России, пишет газета «Известия».

avivas.ru Запуск ракеты

Запуск прошёл 25 октября в ходе стрельб из пускового района Домбаровский (Оренбургская область) по полигону Кура (Камчатский край). Отмечается, что это испытание гиперзвукового оружия — первое полностью успешное в России. Скорость, которую удалось развить на максимальной высоте, составила 15 Max, или 7 км/сек.

Напомним, гиперзвуковое оружие разрабатывается в нескольких странах по всему миру, в том числе в США и в Китае. Гиперзвуковые системы вооружений являются оружием нового поколения.

Гиперзвуковой летательный аппарат устанавливается на межконтинентальные баллистические ракеты. Эффективность поражения целей достигается за счёт огромной скорости, с которой орудие падает на землю. В настоящий момент не существует межгосударственных договоров, ограничивающих создание гиперзвуковых комплексов.