Екатеринбург, 28 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Октябрьский районный суд города вынес приговор в отношении участника преступной группы, похитившей у финансово-кредитных организаций порядка 68 млн рублей. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве, совершённом в составе организованной преступной группы, и осуждён на четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По данным следствия, преступную деятельность группировка осуществляла с мая 2012 года по декабрь 2013 года. Помимо Константина Залесова, в преступную группу входило ещё несколько участников. Злоумышленники на основании подложных документов оформляли кредиты в банках. В частности, Константин Залесов, как выяснил суд, занимался тем, что искал номинальных заёмщиков, на имя которых впоследствии изготавливались фальшивые документы о месте работы и заработке. Дальнейшее сопровождение подложных документов при оформлении кредитов осуществляли сотрудники служб безопасности банков, которые участвовали в преступном сговоре.

Отметим, что дело Константина Залесова было выделено в отдельное производство, так как он сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

«Расследованием этого дела занимаются четыре опытных следователя полиции УМВД по Екатеринбургу под руководством подполковника юстиции Алии Минеевой. Вычислили и задержали гражданина Залесова и его восьмерых сообщников сыщики уголовного розыска и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД. Из девяти членов организованной преступной группы трое являлись бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Ещё четверо являлись действующими банковскими служащими. Трое из них являлись сотрудниками собственной безопасности финансово-кредитных учреждений, а один и вовсе являлся руководителем филиала банка. От действий злоумышленников пострадало четыре финансово-кредитных учреждения. Всего в деле фигурирует 123 преступных эпизода», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.