Таллин, 28 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. За последние пять лет потребительские цены на алкогольную продукцию в Эстонии постоянно росли, составив в итоге более 40% роста, в то время как в Латвии и Литве они за десятилетие оставались примерно на одном уровне, увеличившись лишь на 5−10%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 октября, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

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Отмечается, что в 2016 году эта разница стала еще более существенной: рост цен в Эстонии превысил 10%. В департаменте отметили, что, как следствие, меняются потребительские привычки эстоноземельцев. Если в Эстонии уже привыкли к тому, что туристы из Финляндии приезжают в Таллин, чтобы закупать в большом количестве алкогольные напитки, то новой тенденцией стала закупка эстонцами алкоголя в приграничных латвийских магазинах, которые стали популярными. Если для потребителя такая ситуация кажется привлекательной, в целом эта тенденция для экономики страны носит, скорее, негативный оттенок, подчеркнули в Департаменте статистики.

В департаменте признали, что основным драйвером роста цен в Эстонии выступает рост акциза, который влияет на общую стоимость алкопродукции.

Напомним, по данным Латвийской ассоциации пивоваров, за первое полугодие 2016 года в Латвии эстонскими алкотуристами было приобретено 2,5 млн литров пива, что составляет примерно 5% от общего объема латвийского пивного рынка. За первое полугодие в казну Латвии поступило на 26% процентов больше алкогольного акциза, чем за тот же период 2015 года. В свою очередь, увеличив акциз в 2006 году на 15%, эстонское государство потеряло семь млн евро бюджетных поступлений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Налогово-таможенный департамент Эстонии намерен установить на всех точках пересечения границы с Латвией видеокамеры, считывающие номера автомобилей. Такими мерами налоговые службы намерены положить конец активной и массовой закупке алкоголя жителями в соседней стране. Департамент также подготовил изменения законодательства, ужесточающие контроль за такими лицами.