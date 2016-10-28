Москва, 28 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко в интервью российским СМИ сообщила, что в Минфине обсуждается вопрос о введении в России нового адресного социального пособия: пособия по бедности. Такое пособие, по мнению первого замглавы Минфина, может предоставляться малоимущим семьям, имеющим детей до 16 лет, в первую очередь семьям, в которых двое и более детей, при этом только один из родителей имеет работу. Однако уже понятно, что до 2019 года в консолидированном бюджете страны такого пособия предусмотрено не будет, а главным препятствием для его введения является сложность определения в законодательстве понятий «бедный» и «нуждающийся».

Василия Перов. Чаепитие в Мытищах. 1862

Обеспечение малоимущих семей и даже одиноких граждан адресными пособиями по бедности практикуется во многих странах и, прежде всего, в развитых. Но не везде такое пособие предоставляется малоимущим в форме денежных выплат. В ряде развитых стран пособие по бедности включает продовольственную помощь, возможность бесплатно получать продукты из списка, входящего в прожиточный минимум. Таким образом, подобная помощь является строго адресной и не создает большой нагрузки на бюджет и не увеличивает инфляцию.

В России, скорее всего, малоимущие граждане предпочли бы получать денежные выплаты, чтобы иметь больший выбор: отложить эти деньги и использовать их на какие-либо конкретные цели в будущем, например, на образование детей и т.д. Поэтому, скорее всего, введению таких пособий будет сопротивляться, прежде всего, правительство и ЦБ, так как дополнительные денежные выплаты будут увеличивать инфляцию, что сведет на нет все усилия по достижению низкой инфляции.

В перспективе такое пособие было бы полезно ввести с точки зрения эффективной социальной политики, однако экономически это будет целесообразно только, когда последствия кризиса будут преодолены, и бюджет будет сводиться со стабильным профицитом.