Новосибирск, 28 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами сообщил о решении уволить Дмитрия Верховода с поста руководителя новосибирского Технопарка. Решение, по словам главы региона, принято из-за критики и по результатам отчета Контрольно-счетной палаты, которая выявила нарушения и признаки неэффективного управления организацией.

academpark.com Губернатор Новосибирской области заявил об увольнении директора Технопарка Дмитрия Верховода

«У депутатов и КСП был ряд замечаний не столько по инновационной деятельности, но и по хозяйственной деятельности управления. Одним из главных учредителей акционерного общества является правительство области, вторым учредителем с небольшой долей — фонд Академпарка. Мы, как главный учредитель, приняли решение заменить управление, отдавая должное тому, что сделано», — приводит «Сибкрай» слова Городецкого.

Глава области подчеркнул, что требуется перенастройка в некоторых аспектах работы Технопарка — «больше открытости для диалога, с научными организациями, СО РАН, НГУ, депутатским корпусом, не только с Заксобранием, но и с другими представительными органами».

Кто заменит Верховода на должности руководителя Технопарка пока неизвестно — это решит совет акционеров организации. Стоит, правда, оговориться, что официального решения по увольнению Верховода пока нет, но, по словам губернатора, оно будет принято в ближайшее время.

У Верховода тут же появились защитники — компания «Дата Ист» уже распространила открытое письмо.

«Мы вложили значительные средства в создание объектов Академпарка, связав планы развития своего бизнеса с успешно созданной здесь инфраструктурой. Кроме того, большинство из нас являются дольщиками строящегося поселка для сотрудников компаний-резидентов Технопарка», — отмечают авторы письма, подчеркивая, что финансовые вложения были сделаны благодаря «порядочному и ответственному руководству».

Решение уволить Дмитрия Верховода — результат «конфронтации законодательной и исполнительной ветвей власти Новосибирской области», оно «принято под давлением сил, радеющих не за развитие региона, а за решение своих «интересов».

Представители бизнеса уверяют, что такими действиями «часть депутатов дестабилизирует экономическую обстановку в регионе и подрывает доверие бизнеса к власти». Они предложили открыто обсудить вопрос на общем собрании. Письмо пока распространяется по СМИ, но резиденты продолжают собирать подписи и планируют его вскоре отнести непосредственно губернатору.

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур на своей странице в Facebook» уже высказал мнение о произошедшем. «Верховода отдали депутатам в обмен на молчание по 4-му мосту. Похоже, хищники договорились за наш счет. «Паситесь, мирные народы», — написал он.

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»В Новосибирске есть всего несколько имиджевых проектов, которые показываются всем делегациям. В их числе — Технопарк. Кроме того, Технопарк — это важный хозяйствующий субъект, который и получает госфинансирование и генерирует собственные доходы. Технопарк, несомненно, превратился в «лакомый кусок», как с точки зрения имиджа, так и с точки зрения контроля за денежными потоками. В нашей экономике ренты именно умение контролировать денежные потоки является главной компетенцией руководителей. А борьба за этот контроль — основным видом «реальной политики». Проблема в том, что Технопрак — не является «рентным предприятием». Он, как раз, является попыткой уйти от рентной экономики. Возможно, претензии к Дмитрию Верховоду носят обоснованный характер — но мне неизвестна их суть. Но настораживает тот факт, что их обсуждение на комитетах заксобрания носило закрытый характер, причем, на них не было не только журналистов, но и представителей инновационных компаний. Мне известно множество ГУПов и МУПов в Новосибирске, которые совершенно неэффективны и в которых исчезают миллионы, а то и миллиарды бюджетных денег. Но почему-то надо заниматься именно тем предприятием, которое входит в число лучших по России. Тем самым подается сигнал менеджерам — не вылазь в лучшие, может тебя и не заметят», — уточнил свое мнение Алексей Мазур в беседе с ИА REGNUM.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов сказал, что увольнение Дмитрия Верховода, в первую очередь, связано с попыткой продажи здания Технопарка.

«Действия Верховода вызвали крайнее возмущение депутатского корпуса и Заксобрание фактически заставило губернатора его уволить, чтобы не обострять противоречия, которые и без того очень сильны», — подчеркнул Жирнов.

«Интерес» к Технопарку возник еще летом, когда одно из его зданий руководство собиралось продать по заниженной цене. Сделка касалась продажи Центра наноструктурированных материалов компании «Плазмохимические технологии» (дочерняя фирма OCSiAl S. A, основной инвестор которой госкорпорация РОСНАНО) за 344 млн рублей. На сессии в июне областные парламентарии раскритиковали руководствоТехнопарка за эту попытку.

На критику Верховод ответил, что компания вложила собственные средства в реконструкцию пустого складского помещения. Он также подчеркнул, что позиция новосибирской власти грозит уходом крупнейшего инвестора. Но сделка была приостановлена. И согласно распоряжению губернатора, стоимость была увеличила до 383,9 млн рублей.

В середине октября Контрольно-счетная палата Новосибирской области опубликовала на своем сайте результаты внеплановой комплексной проверки в Технопарке. Как следует из заключения КСП, из семи ключевых показателей эффективности деятельности Технопарка, утвержденных Наблюдательным советом, достигнуты четыре. Не достигнуты показатели по уровню рентабельности, объёму капитального строительства и введенным в эксплуатацию кв.м.

В отчете уделяется внимание и этой самой сделке по продаже здания. «На заседании Наблюдательного совета (22 июня 2016) была одобрена сделка по продаже здания центра наноструктурированных материалов по цене 344,0 млн руб. с рассрочкой на пять лет. По обращению департамента имущества общество приостановило сделку. По распоряжению губернатора Новосибирской области была проведена экспертиза оценки стоимости здания, в результате цена здания увеличилась с 344,0 млн руб до 383,9 млн.руб. с учетом НДС», — говорится в документе. По расчетам КСП при стоимости продажи здания 383,9 млн руб. доходность вложений в здание составит 2,45% годовых, с учетом поступлений налога на имущество — 5,70% годовых. Доходность сделки увеличивается при росте стоимости продажи и уменьшении срока рассрочки платежа. Проверено было КСП порядок строительства коттеджного поселка из 273 домов (квартир) в п. Ложок, согласно которому 200 домов (квартир) будут переданы по себестоимости сотрудникам компаний-резидентов, оставшиеся 73 планируется реализовать по рыночным ценам с целью формирования прибыли."По состоянию на 1 июля 2016 заключены 127 договоров долевого участия и договоров купли-продажи квартир и домов, в том числе 64 с сотрудниками резидентов и 63 — иными покупателями. В ходе выборочного анализа установлено, что при строительстве и реализации квартир расходы превышают доходы (формируется убыток). Выборочно по 47 квартирам превышение расходов над доходами (убыток) составило более 29 млн рублей. Убыток формируется по квартирам, реализованным как резидентам, так и не резидентам, при этом бизнес-план проекта предполагает, что за счет продажи квартир не резидентам будет обеспечена прибыль», — отмечается в материалах отчета КСП.

По результатам проверки Контрольно-счётная палата Новосибирской области предложила Законодательному собранию и правительству региона рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области» в части порядка управления акциями акционерных обществ, созданных не в процессе приватизации.

Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка (Технопарк) создан для содействия осуществлению инновационной деятельности в Новосибирской области. Для создания и развития Технопарка было создано ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Основным акционером Общества является Новосибирская область в лице департамента имущества (2 958 696 акций или 99,997%).Приобретение акций АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в собственность Новосибирской области осуществлялось в 2010—2015 годах, в том числе денежными средствами в форме бюджетных инвестиций — 602,5 млн рублей или 20,4%, недвижимым имуществом по прогнозному плану приватизации — 2,4 млрд рублей или 79,6%.Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, генеральный директор.