Вашингтон, 28 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Поддержка мобильного приложения Vine, владельцем которого является Twitter, будет прекращена в ближайшие месяцы. Соответствующее сообщение опубликовано в блоге разработчиков сервиса коротких видео на medium.com.

Vine

Отмечается, что доступной останется веб-версия сервиса, а все шестисекундные ролики можно будет просматривать и скачивать из Сети. Об изменениях в работе сайта или приложения разработчики обещали информировать пользователей отдельно.

Также они выразили благодарность всем, кто с 2013 года создавал контент для Vine, и тем, кто работал над программой. В 2015 году число активных пользователей сервиса достигло почти 200 млн. К февралю 2016 года число видеозаписей составляло около 39 млн.

Ранее компания Twitter объявила о сокращении штата на 9%. В связи с необходимостью уменьшения расходов под сокращение попадут 350 человек, работавших в области маркетинга и продажи рекламы.