Краснодар, 28 октября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Стадион «Динамо» — символ спортивной славы Кубани — распахнет свои двери после масштабной реконструкции во второй половине 2017 года. На данный момент на спортивной арене возведены трибуны и подтрибунные помещения, завершена облицовка фасада, готова подземная парковка на 360 машин. Накануне с инспекционной поездкой объект посетили председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 28 октября.

admkrai.krasnodar.ru Стадион «Динамо» в Краснодаре

Всего на стадионе будет пять залов — силовой подготовки, борьбы, самбо и зал бокса, а также самый большой легкоатлетический зал площадью 1,2 тыс. кв. метров. Пропуская способность «Динамо» составит свыше 300 человек в смену. Одновременно здесь смогут заниматься 110 человек в помещениях и порядка 200 — в открытых плоскостных сооружениях.

«В августе 2017 года стадиону исполнится 85 лет. Юбилей он должен встретить, как и полагается спортивной арене — с полными трибунами», — подчеркнул губернатор, добавив, что, несмотря на экономические трудности, край делает все, чтобы ускорить строительство.

Напомним, реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году после подписания меморандума между администрацией Краснодарского края и ЗАО «Динамо-Кубань». Осенью 2014 года тогдашний первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов потребовал от всех исполнителей строго соблюдать установленный график выполнения работ, отметив, что перенос срока недопустим. Открытие «Динамо» было запланировано на ноябрь 2015 года. Потом сроки строительства не раз отодвигались. Понадобились изменения как по спортивной части, так и технического характера. В частности, под стадионом оказался очень водонасыщенный грунт, что потребовало дополнительных мероприятий.

Реконструкция проходит в несколько этапов. На обновленном стадионе появится современное футбольное поле, волейбольные площадки и беговые дорожки, можно будет здесь проводить и соревнования по метанию ядра, молота и копья. Крытые трибуны смогут принять до 3,5 тыс. болельщиков. Их монтаж завершится в апреле.

В реконструкцию инвестировано уже более 1 млрд рублей. Всего до 2017 года в строительство объекта планируется вложить от 1,8 до 2 млрд рублей при первоначальной смете в 1,5 млрд рублей. Для частичного ввода в эксплуатацию спортивного объекта по поручению губернатора в проект бюджета края на 2017 год будет дополнительно заложено 382 млн рублей. Кроме того, минстрой региона проработает механизмы изыскания дополнительной суммы — порядка 425 млн рублей — для полного завершения строительства стадиона.