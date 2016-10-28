Москва, 28 октября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Власти Москвы заявили об активном увеличении числа застрахованных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Как заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, по сравнению с 2015 годом количество увеличилось почти в 1,5 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое участие

«В третьем квартале 2016 года застройщики застраховали 49% от общего числа ДДУ, заключенных за этот период. Так, из 12 733 ДДУ (включая жилые и нежилые объекты) застраховано 6 212 ДДУ, из них: 5 998 ДДУ получили полисы страховых компаний, 214 — поручительство банков», — уточнили в пресс-службе.

Тимофеев пояснил, что такие показатели связаны с увеличением числа новых застройщиков, напомнив, что для тех, кто приступил к реализации объектов по ДДУ до 1 января 2014 года, обязательное страхование договоров не распространяется.

Напомним, с 2017 ода планируется создание «компенсационного фонда» для дополнительной защиты участников долевого строительства, финансируемого за счет обязательных взносов девелоперов.