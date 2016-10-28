Новороссийск, Краснодарский край, 28 октября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. В промышленном городе Новороссийске Краснодарского края станет больше зеленых насаждений. Так, излюбленное место для прогулок горожан «Пионерская роща» не только пополнится новыми деревьями, но и получит статус особо охраняемой природной территории местного значения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 28 октября, такое решение во время объезда парков и зелёных зон города принял исполняющий обязанности главы администрации Новороссийска Игорь Дяченко.

krd.ru Парк

Соответствующий проект решения городской думы уже проходит экспертизу в прокуратуре. В ближайшее время документ будет вынесен на одобрение депутатов.

Всего в ходе субботника, который продет в ноябре, планируется высадить в «Пионерской роще» 80 новых деревьев.

Статус особо охраняемых природных территорий местного значения власти также намерены придать ещё двум зонам: участку в районе Суджукской лагуны и парку около Южных прудов.

Напомним, за придание «Пионерской рощи» особого статуса горожане ратовали еще три года назад. Именно тогда и появилась петиция в интернете на популярной платформе для гражданских инициатив. Автор обращения писала: «Пионерская роща одно из немногочисленных зеленых зон нашего города предназначенных для прогулки и отдыха. Это место, где дети каждое утро гуляют, где люди выгуливают собак, где живут ежики, утки и птицы, где каждый желающий может устроить пикник».

Однако, по информации жителя Новороссийска, власти города собирались на ее месте построить «какой-то лукодром, который никому не нужен».

Подписанты просили помочь защитить рощу и не допустить вырубки деревьев. Обращение было адресовано в администрацию Кубани и первому заместителю Новороссийска Игорю Дьяченко.

Теперь под петицией большими буквами написано слово «Победа».

»Ребята, спешу сообщить приятную и радостную новость! Не знаю, наша ли петиция, или подписи горожан, или что-то другое, повлияло на решение администрации города, но наш мэр сделал заявление, что рощу трогать не будут и никаких лукодромов строить тоже не будут. Хочется верить, что это не отмазка и не временное затишье перед очередной атакой на Пионерскую рощу», — говорится в сообщении.

Еще одну петицию с просьбой остановить уничтожение парков и зеленых зон Новороссийска разместили уже весной текущего года. Она набрала более 1,8 тыс. голосов и на сегодня уже закрыта, так как вопрос решился положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новороссийске рядом с памятником природы «Суджукская лагуна», мемориальным комплексом «Малая Земля» и городским пляжем решено возвести крупный соборный комплекс — Морской кафедральный собор. Такое решение властей и местной епархии вызвало негодование жителей города. По их мнению, проектируемый в рекреационной зоне города кафедральный комплекс площадью застройки около пяти гектаров уничтожит значительную часть мемориальной зоны «Малая Земля» и исказит пропорции памятника войны. В интернете был организован сбор подписей за отмену строительства. Параллельно свое обращение разместили и сторонники храма. За возведение святыни выступили Новороссийский совет ветеранов, офицеры дивизии Воздушно-десантных войск, командование и личный состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота, а также местные жители.

В итоге в июне текущего года Новороссийская епархия отчиталась о полном пакете разрешительной документации, необходимой для строительства храмового комплекса на Малой земле. В соответствии с утвержденным проектом здесь будут возведены три объекта: Храм воинской славы — Морской кафедральный собор в честь святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских; Малый храм — в честь святого праведного воина Федора Ушакова и Духовно-просветительский центр. В храме воинской славы будут увековечены имена защитников Новороссийска, погибших во время Великой Отечественной войны. Храмовый комплекс станет памятником всем участникам героической битвы на Малой земле.

Как заверили в епархии, при разработке проекта были учтены пожелания жителей Новороссийска по охране экологии расположенной рядом с местом строительства Суджукской лагуны. Особое внимание было уделено защите ручьев, питающих водой лагуну. Проект прошел экспертизу, в составе которой имеется раздел «охрана окружающей среды».

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