Осло, 28 октября, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Норвежский нефтяной гигант Statoil скорректировал план инвестиционных расходов: они составят $11 млрд — на один миллиард меньше предполагаемых ранее. Как сообщает норвежское издание The Local, решение стало вынужденным — в текущем квартале чистые убытки составили $432 млн, тогда как годом ранее это сумма достигала $348 млн.

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Прибыль компании, в свою очередь, также оказалась ниже той, на которую можно было рассчитывать. Аналитики предполагали, что по итогам третьего квартала она составит $957 млн, в прошлом году за аналогичный период достигла $2 млрд, но в этом году за три месяца компания заработала только $636 млн.

По словам главы компании Эльдара Сэтре, на финансовый результат повлияли низкие цены на нефть и газ, затраты на долгосрочное плановое обслуживание и расходы на работу разведочных скважин, перенесенные с прошлых периодов.

Напомним, в связи с кризисом в нефтяной промышленности Statoil взяла курс на оптимизацию работы: до конца года под сокращение попадут около 5.5 тысяч сотрудников, пересматриваются контракты с поставщиками и подрядчиками, разрабатываются иные меры экономии.

«Жесткая работа по приоритетам и хорошие результаты нашей программы улучшений позволят нам в 2016-м году и дальше снижать капитальные затраты и управлять добычей», — уверен президент компании.

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Отметим, норвежский государственный энергоконцерн планирует придерживаться уже утвержденного прогноза, согласно которому рост добычи в период с 2014-го по 2017-й год должен составлять 1% ежегодно. В третьем квартале этого года уровень добычи фиксировался на отметке в 1805 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, тогда как годом ранее показатель достигал 1909 млн баррелей. Снижение связывают с проведением ремонтных работ и отсрочкой по продажам газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиции Норвегии в нефтегазовую отрасль в 2015 году упали на 16% по сравнению с 2014 годом до 150 млрд норвежских крон (15,6 млрд евро), это самый низкий показатель с 2000-го года. По оценкам Норвежского нефтяного директората, объём инвестиций в «нефтянку» будет снижаться вплоть до 2019 года.