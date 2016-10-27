Хельсинки, 27 октября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Порядка 8% населения Финляндии или 440 тыс. человек живут на доходы ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает сегодня, 27 октября, финский национальный вещатель Yle со ссылкой на данные ведомства здравоохранения и социального развития THL.

За чертой бедности

По подсчетам THL, прожиточный минимум без учета квартплаты составляет 600−669 евро в месяц. Чаще всего за чертой бедности существуют одинокие люди, родители-одиночки, студенты и безработные.

Около 12% финнов или 660 тысяч человек живут в относительной бедности — это значит, что их доходы ниже черты относительного уровня бедности Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Финляндии тестируют систему гарантированного базового дохода. Две тысячи жителей Финляндии, выбранные случайным образом, будут в течение нескольких месяцев получать от государства фиксированную сумму в 560 евро. Эксперимент призван оценить деловую активность и уровень благосостояния граждан до и после начала выплат. Если он будет признан удачным, правительство будет добиваться безвозмездных выплат для всего населения страны.