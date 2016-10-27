Дамаск, 27 октября, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил о новых ударах по школам в сирийской провинции Идлиб и Алеппо. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает телеканал RT.

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ЮНИСЕФ утверждает, что авиаудары были нанесены по школе в города Дума, и по школе в Восточном Алеппо.

«Сегодняшние сообщения об атаках школах на школы в Думе и восточном Алеппо должны усугубить наше неприятие и негодование», — заявляет пресс-служба фонда.

Никаких подробностей произошедшего не сообщается.

Напомним, в ночь на 27 октября ЮНИСЕФ сообщил, что авиаудар был якобы нанесен по школе в Идлибе, в результате которого погибли 28 человек, 22 из которых — дети.

Все это очень похоже на очередную информационную атаку против России, так как никаких доказательств этих авиаударов нет, а Россию уже обвиняют в их осуществлении.

Министерство обороны России заявило, что ни российская, ни сирийская боевая авиация на работала в Идлибе 26 октября, а те фотографии, которые AFP приводит в качестве доказательств разбомбленной школы в Идлибе — по меньшей мере очень странные.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что фотографии сделаны в разное время дня и на них показано какое-то помещение с дырой в стене и больше ничего. Даже мебель в этом помещении — школьные парты и стулья — не повреждены. Это никак не похоже на последствия авиаудара.

Стоит также отметить, что заявления ЮНИСЕФ появились после того, как российские военные сообщили, что ВВС США разбомбили школу для девочек в иракском городе Мосул, который уже 10 дней безуспешно пытаются взять войска американской коалиции.