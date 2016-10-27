Москва, 27 октября, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергает заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о том, что российские ВКС якобы нанесли авиаудар по школе в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Напомним, накануне ЮНИСЕФ заявил, что в сирийской провинции Идлиб боевой авиацией якобы была уничтожена школа. По данным фонда погибли 22 ребенка и шесть учителей. При этом ответственность за нападение ЮНИСЕФ возлагает на российскую авиацию, работающую в Сирии.

Министерство иностранных дел Российской Федерации уже опровергло причастность российских военных к каким бы то ни было авиаударам по сирийской провинции Идлиб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что мировое сообщество должно немедленно подключиться к расследованию этого инцидента.

В свою очередь Конашенков подчеркнул, что министерство обороны Российской Федерации тщательно проанализировало данные всех средств объективного контроля воздушной обстановки северной части Сирии. «В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил. Это абсолютный факт», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Более того, Конашенков заявил, что видео удара по школе в сирийском Идлибе смонтировано из 10 отдельных фрагментов. «На опубликованной агентством AFP фотографии видно, что повреждена только одна торцевая стена здания, причем все парты в классе стоят на своих местах», — сказал генерал.

Конашенков сказал, что скорее всего ЮНИСЕФ стал жертвой очередного обмана мошенников в «Белых касках».