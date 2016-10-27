Минск, 27 октября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. В новой минской резиденции президента завершились переговоры в узком составе глав правительств Евразийского союза, после чего начались переговоры в расширенном составе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба правительства Белоруссии

На обсуждение вынесено 11 вопросов, в том числе проекты нового Таможенного кодекса ЕАЭС, проект бюджета союза на 2017 год, вопросы международной деятельности Евразийской экономической комиссии, порядок применения антидемпинговых мер, механизмы снятия торговых барьеров и другие вопросы. По основному вопросу — проекту ТК ЕАЭС, окончательное решение не принято — решено продолжить подготовку документа, который по планам должен быть принят до Нового года и начать действовать с 2017 года.

Экспертам поручено доработать документ до 15 ноября, когда главы правительств снова его обсудят в Москве. ТК должен стать единым наднациональным документом прямого действия, считает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Участники мероприятий в целом позитивно оценили этап становления интеграционного объединения, которое, не достигнув и двух лет, ускоренными темпами достигло результатов, на которые Евросоюзу понадобились десятилетия. «Хотя мы всегда недовольны какими-то аспектами развития, хочу специально подчеркнуть, что Евразийский союз всё-таки уверенно развивается, — отметил в ходе заседания Медведев. — Несмотря на неблагоприятные экономические условия, удельный вес взаимной торговли (обращаю на это внимание, хочу, чтобы все вдумались) растёт и достиг 14,2% от общего объёма. А ещё пару лет назад он был около 11%». Вместе с тем, как отметили представители делегаций, с «детскими болезнями» мириться не стоит.

По мнению председателя Совмина Белоруссии Андрея Кобякова, ограничения во взаимной торговле ослабляют ЕАЭС. Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, он указал на проблемы доступа белорусских товаропроизводителей к российским госзакупкам, доступа к российской транзитной инфраструктуре и другие проблемы.

Кобяков акцентировал внимание на регулярном принятии на национальных уровнях «протекционистских по сути своей решений, противоречащих духу и букве союза». При этом он не привёл конкретных примеров, сообщив лишь, что они «хорошо известны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Минск неоднократно инициировал повышение ввозных пошлин и других протекционистских мер, апеллируя к интересам национальных производителей. Казахстан и Россия соглашались с многими инициативами официального Минска, однако предпочитали во главу угла ставить интересы национальных потребителей.