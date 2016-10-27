Москва, 27 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. «Решение Международного паралимпийского комитета России является неприемлемым. МПК хочет, чтобы все спортсмены, вне зависимости от того, использовали они допинг или нет, несли коллективную ответственность. Это неправильно. Мы видели обратную ситуацию, когда на Олимпийские игры в Бразилии российских олимпийцев допустили к соревнованиям. Каждая спортивная федерация определяла, какие скандалы с каждым из спортсменов были, и принимала решения», — отметила Светлана Журова в беседе с журналистами, добавив, что такой же подход необходим и в паралимпийском виде спорта.

Инвалидная коляска

По словам Светланы Журовой, данная ситуация для россиян неприятна, тем более, что спортсмены из России были бы одними из лидеров соревнований. «Спортивные танцы являются не просто спортом, а искусством. Жалко, что наши спортсмены не смогут принять участия в чемпионате», — сказала олимпийская чемпионка.

Светлана Журова подчеркнула, что неправильно заявлять о дисквалификации за несколько дней до соревнований.

«Спортсмены, а также болельщики покупали билеты, бронировали отели. Необходимо сообщать о таких решениях хотя бы за 2−3 недели. Сообщать об этом за 2−3 дня — это издевательство», — констатировала парламентарий.