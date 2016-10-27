Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Будущим исследователям истории России может показаться интересным способность государства объединить всех вокруг решения национальных задач России. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Памятник «Тясячелетие России» в центре Новгородского кремля напротив Софийского собора и бывшего здания Присутственных мест

«На Екатерину я точно не похож — по гендерному признаку. Что касается того, о чём будет интересно узнать будущим исследователям, то главное — в том, как нам удалось объединить всех вокруг решения национальных задач», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «при всей важности личности в истории, реальным творцом являются сами люди»: «В отношении кого и чего можно писать следующую главу? В отношении того, кого они выберут, и того, что они сделают».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.