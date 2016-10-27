Москва, 27 октября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В отличие от ситуации с отделением Косово, народ Крыма самостоятельно решил свою судьбу. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Налбандян. Крым

«Мы открылись полностью в середине 90-х с уверенностью, что мы сможем дискутировать, но нельзя же решать всё в одностороннем порядке. Привели пример бомбардировок Югославии и пример Крыма — ну, спасибо за него! Замечательный пример! Югославия — это пример того, как идут в обход правил и норм! А что в Крыму? Что вы сделали в Югославии — отделили Косово от Сербии? В Косово парламент проголосовал — и все согласились! В Крыму не было военных ударов, жертв никаких! Мы обеспечили право народа на самоопределение. Мы сделали слово в слово, что вы сделали по Косово, только чуть больше — народ пришёл и высказался на референдуме, а потом парламент обратился в Россию», — сказал Путин.

По его словам, можно сколько угодно пикироваться, но «порочный круг надо прервать»: «Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, НАТО — каждый раз всё забывается, выбрасывается, нас провоцируют, а потом говорят, что злобная Россия «нападает». Так не провоцируйте! Нужны отношения партнёрства и уважения взаимных интересов».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.