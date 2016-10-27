Никосия, 27 октября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) примет решение в декабре о механизме продления программы количественного смягчения и покупки облигаций. Об этом со ссылкой на члена Совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны передаёт Reuters.

Alex Guibord Штаб-квартира Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, Германия

«Будут два решения. Это не так драматично, как звучат. Один, конечно, это продлить, в какой степени, на какой срок», — говорит он.

Второй вопрос — какие активы необходимо покупать. «…У нас достаточно средств, чтобы купить», — отметил Новотны.

«Денежно-кредитная политика ЕЦБ была успешной, но она имеет свои пределы. Она должна поддерживаться фискальной политикой и структурной политикой», — добавил банкир.