Нижний Новгород, 27 октября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Российский спорт высоких достижений в условиях жесткого прессинга со стороны ряда мировых организаций и стран выходит в разряд национальной идеи и требует поддержки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, выступая перед депутатами областного Заксобрания, уговаривая их не урезать объемы налоговых льгот для предприятий, оказывающих спонсорскую помощь профессиональным спортивным командам.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Валерий Шанцев на заседании Законодательного собрания Нижегородской области

«Вы видите, какая борьба идет вокруг российского спорта высших достижений, что сделали с нашими олимпийцами, что сделали с нашими параолимпийцами. Почему российский спорт больших достижений сегодня дискриминируется? Да потому что не хотят давать нам победу, не хотят, чтобы весь мир увидел, что у нас цивилизованная страна, что у нас развиты физкультура, спорт, здоровый образ жизни, — уверен Шанцев. — Хотят видеть нас алкашами, страной, где темно, холодно и медведи ходят. Вот это хотят из нас сделать. Ведь никогда не будет сильным спорт, если не будут сильными чемпионаты. Еcли мы перестанем их поддерживать, если другие регионы перестанут их поддерживать — кто будет с кем соревноваться?».

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«Мы сегодня говорили «Волге» (нижегородский футбольный клуб, прекративший свое существование). Так ее угробил международный суд в Лозанне, приписавший ей многомиллионные долги. Волейбольная команда «Губерния» — сотни людей приходили болеть за нее, когда она играла в ФОКе и финансировалась в полном объеме. Сегодня, когда финансирование команды упало в 5 раз, она играет не там, где должна», — считает губернатор.

«О хоккее. С того момента, когда «Торпедо» стало играть в высшей лиге, у нас в 5 раз увеличилось количество мальчишек, которые пришли играть в хоккей. Все эти аргументы абсолютно позитивны. Чтобы это понять, надо хоть раз прийти на стадион, где 5.5 тыс человек взахлеб, в один голос кричат «Нижний Новгород», приходят болеть целыми семьями. Не будем мы поддерживать команды — не будет у нас свое поляны, где мы будем воспитывать местный патриотизм, отношение к нашей области. Где ее еще проявлять, эту любовь?» — продолжил губернатор.

При этом он отметил полную прозрачность схемы финансирования профессиональных команд через предоставление налоговых льгот спонсорам: «Никто не может поддерживать профессиональные сборные из бюджета. Мы с вами вместе приняли свое решение, оно открыто и подвержено проверке Счетной палаты РФ, прокуратуры, кого угодно. Любой из депутатов кто пожелает, может войти в наблюдательный или попечительский советы».

«Я особо подчеркиваю, что это не бюджетные средства, это льготы, которые еще надо реализовать. Эти деньги еще могут и не прийти в бюджет. Сейчас клубам нужно верстать свои бюджеты. Они должны иметь уверенность в том, что у них есть необходимый ресурс для переездов, на питание, на гостиницы. Я прошу вас отклонить обсуждаемую поправку», — обратился Шанцев к депутатам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Владимир Буланов на заседании бюджетного комитета Заксобрания предложил в 2017 году сократить с 1 млрд до 400 млн рублей объем налоговых льгот для компаний, оказывающих спонсорскую помощь профессиональным спортивным клубам региона. Этот вопрос был вынесен на рассмотрения областного парламента.

В свою очередь глава бюджетного комитета Александр Шаронов заявил, что подобное урезание бюджетных статей должно быть четко просчитано и обосновано. Оно не должно производиться «на ходу» потому, что каждый рубль, потраченный на спорт высоких достижений, в эту отрасль привлекается два рубля спонсорских денег. Депутатам необходимо понимать, что при сокращении объема налоговых льгот сразу на 600 млн рублей, спортивные клубы потеряют сумму, в два раза большую.

За сокращение налоговых льгот активно выступило так называемое «городское лобби» — группа депутатов, объединившихся вокруг бывшего главы Нижнего Новгорода, а ныне вице-спикера Заксобрания Олега Сорокина.