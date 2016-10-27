Москва, 28 октября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, Совет директоров ЦБ рассмотрит на своем заседании вопрос о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ключевая ставка была резко повышена до 17% на фоне обвального падения рубля в декабре 2014 года и затем в 2015—2016 годах плавно снижалась.

На последнем заседании совета директоров Банк России понизил ключевую ставку на 0,5% — до 10% годовых. Тогда же ЦБ впервые объявил планы по изменению ключевой ставки: «Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I—II квартале 2017 года», — отмечалось в документе регулятора.

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По мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, нет никаких оснований предполагать, что регулятор в этот раз прибегнет к снижению ставки. «На прошедшем собрании ЦБ регулятор дал понять, что не собирается изменять ключевую ставку до I—II кв. 2017 года, после чего возможно ее небольшое снижение, ориентировочно на 0,25%», — отметил он.

Так как инфляция в данный момент снижается недостаточными темпами, регулятор, скорее всего, будет действовать согласно своему плану, и особых сюрпризов ожидать от встречи не стоит, говорит эксперт.

«Более низкая ставка должна привести к росту инфляции за счет более доступных денег для предприятий и уменьшения привлекательности стратегии carry-trade для иностранных игроков», — указывает аналитик.