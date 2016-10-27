Берлин, 27 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Немецкий режиссер Уве Болл, известный малобюджетными экранизациями видеоигр, объявил о намерении завершить карьеру. К этому Болла вынудила нехватка средств на съемки крупнобюджетных картин, сообщает 27 октября The Independent.

Jeff Hitchcock Режиссёр Уве Болл

Режиссер пояснил, что работать над малометражными фильмами он не собирается, а собрать деньги на проекты с крупным бюджетом ему не удается.

«В этом настоящая причина — я просто не могу больше себе позволить снимать кино», — сказал Болл.

По словам режиссера, на его решение повлиял и упадок рынка DVD. Как отмечает издание, значительную часть дохода Боллу действительно приносила реализация недорогих дисков.

Цитата из к/ф «Постал». реж Уве Болл. 2007. США, Канада, Германия Простой парень

На счету Болла такие картины, как «Дом мертвецов», «Бладрейн», «Постал», «Фар Край». Работы режиссера не раз подвергались критике за отход от первоисточников, низкокачественные спецэффекты и сюжеты, лишенные логики. В 2009 году Уве Болл получил премию «Золотая малина» в номинациях «Худший режиссер» и «За сомнительный вклад в кинематограф».