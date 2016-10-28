Москва, 28 октября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Скорректированный проект федерального бюджета на трехлетку 2017−2019 годов внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.Правительство возвращается к трехлетнему бюджетному планированию: проект главного финансового документа страны включает в себя параметры не только на 2017 год, но и на плановый период 2018—2019 годов.

JPhotoStyle.com Бюджет

Макроэкономические показатели проекта бюджета предполагают, что темпы мирового экономического роста продолжат замедление, в результате чего не ожидается улучшение конъюнктуры цен и спроса на товары российского экспорта. Также предполагается сохранение режима санкций на протяжении всего периода 2017−2019 годов. Средняя цена на нефть, заложенная в проект трехлетнего бюджета, составит 40 долларов за баррель.

Прогнозируется, что рост ВВП в 2017—2019 годах достигнет 0,6%, 1,7% и 2,1% соответственно. Планируется, что курс рубля будет колебаться в интервале 67,5−71,1 рубля за доллар, инфляция составит 4%.

На протяжении трехлетнего периода прогнозируется снижение доходов федерального бюджета до 15% ВВП к 2019 году, что будет обусловлено, в первую очередь, динамикой нефтегазовых поступлений, которые сокращаются с 5,8% ВВП в 2016—2017 гг. до 5,4% ВВП к 2019 году. Объем ненефтегазовых доходов окажется устойчивым, и, согласно бюджетным проектировкам, не опустится ниже 9,6% ВВП, что соответствует уровню 2015 года. Правительство утвердило доходы, расходы и дефицит бюджета на трехлетку. Доходы в 2017 году составят 13,4 трлн рублей, в 2018 году — 14 трлн рублей, в 2019 году — 14,8 трлн рублей. Расходы в 2017 году — 16 трлн рублей, в 2018 году — 16 трлн рублей, в 2019 году — 15 трлн рублей. Дефицит бюджета, по замыслу правительства РФ, будет планомерно снижаться: в 2017 году он составит 2,7 трлн рублей, в 2018 году — 2 трлн рублей, в 2019 году — 1,1 трлн рублей.

Бюджет на трехлетку предполагает сокращение расходов на оборону (в 2018 и 2019 годах по сравнению с 2017 годом), запланировано снижение социальных расходов. Расходы на здравоохранение и образование также снижаются в долях от ВВП.

Ранее предполагалось, что по разделам бюджета расходы в 2017 году составят: общегосударственные вопросы — 1,17 трлн рублей, национальная оборона — 2,84 трлн рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,968 трлн рублей, национальная экономика — 2,292 трлн рублей, ЖКХ — 60 млрд рублей, охрана окружающей среды — 76 млрд рублей, образование — 568 млрд рублей, культура и кинематография — 94 млрд рублей, здравоохранение — 377 млрд рублей, социальная политика — 5,08 трлн рублей, СМИ — 86 млрд рублей, физкультура и спорт — 86 млрд рублей, обслуживание госдолга — 729 млрд рублей, межбюджетные трансферты — 768 млрд рублей.