Чебоксары, 27 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Чувашии прошла очередная встреча руководства республики со строителями. На этот раз она была посвящена особенностям проектирования и экспертизе объектов в регионе. В эпицентре внимания оказался премьер-министр Иван Моторин, чьё выступление не было заявлено в повестке дня, но по эмоциональности и откровенности затмило все остальные. Премьер буквально сыпал примерами «вопиющих» строек. При этом в числе проблемных были обозначены и крупные инвестиционные проекты, которые ассоциируются с главой Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru, Борис Филатов Слева направо: премьер Иван Моторин и глава Чуваши Михаил Игнатьев

Кому «награду на грудь»

Совещание со строителями в Чувашии, которое последние годы проводится раз в полгода, на этот раз было перенесёно в большой зал заседаний Дома правительства и собрало рекордное число участников. Зал был практически полон, что бывает на данной площадке не часто: разве что на расширенных сессиях Госсовета, бюджетных прениях и послании главы региона. При этом если ранее подобные встречи со строителями проходили оживлённо и порой возникали смелые дискуссии, то нынешняя, несмотря на аншлаг, больше напоминала игру в одни ворота: участники молча приняли заявленные отчёты и доклады, молча выслушали порцию критики и предупреждений. Вопросов к членам правительства не было, выступлений и предложений тоже, атмосфера царила удручённая и напряжённая. Единственный, кто добровольно рискнул выйти к трибуне вне повестки дня, стал депутат и строитель Николай Угаслов, который своё выступление посвятил рекламе своей строительной продукции и критике конкурентов из Татарии.

Кризис ударил сильно по строительной отрасли, которая в Чувашии занимает 10% ВРП: по официальной статистике, жилищное строительство в республике упало на 18%. Что отражается и на доходах рабочих: в отрасли насчитывается 3 тыс. организаций, в которых трудятся 30 тыс. человек.

Чтобы взбодрить и своеобразно поддержать местных производителей стройматериалов, глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил выдать государственную награду «за патриотический подход» тем строителям, которые 90% продукции закупают в регионе. В настоящее время, по данным Минстроя, в Чувашии при реализации программы по переселению из аварийных домов доля местных стройматериалов составляет 42%. «Кто может сказать, что до 90%? Тогда в течение недели награда будет на вашей груди», — обратился руководитель региона к строителям. Зал притих.

«Такая боль» для главы Чувашии

Вне повестки дня к трибуне вышел премьер-министр Иван Моторин. Михаил Игнатьев предупредил, что председатель правительства расскажет о «вопиющих фактах». Выступление премьера стало главным, затмив все остальные откровенностью и эмоциональностью. Первым в качестве примера был приведён «наиболее крупный инвестиционный проект, который реализовывался в последнее время — это Ледовый дворец».

«Привлекалось два проектных института — соответственно, в ходе самого проектирования в проект вносились сотни изменений, проводились две экспертизы. В конечном счёте, экспертизу конструктива мы получили, а ценовую экспертизу фактически сегодня устанавливает суд, потому что мы её в конечном счёте не получили. Как фактор — объект не оплачен, идут судебные заседания», — напомнил Иван Моторин. По его словам, «изначально лежали ошибки» как в проектировании, так и «в подходе к данном объекту». Премьер подчеркнул, что ситуация влияет на деловую репутацию Чувашии и подрядной организации.

Тему подхватил Михаил Игнатьев. «Ледовый дворец сегодня востребован. С другой стороны, нам ведь пришлось сегодня выделить, уважаемые коллеги-друзья, ещё 4,5 млн рублей для того, чтобы провести пятую экспертизу — для того, чтобы суд вынес справедливое решение. Еще 4,5 млн рублей! За проектирование бюджет заплатил, за экспертизу бюджет заплатил, потому что центр экспертизы — это автономное учреждение, все сидят на бюджете. Во время строительства несколько корректировок было сделано. Мы деньги закладывали в прошлом году, в этом году почти 350 млн рублей на этот объект. Но, увы! К сожалению, два проектных института, где все с высшим образованием работают, полагаю, а у кого-то, может, три диплома — не могут представить и подтвердить свои расчёты, которые учитывали при проектировании, при составлении сметы» — ссылался на непрофессионализм проектантов Михаил Игнатьев.

По его словам, «на 300 млн, даже на 150 млн рублей не могут подтвердить по факту документы, что стройматериалы стоили столько, заложены по таким ценам и т.д.». Глава Чувашии заявил, что если суд установит разницу, «даже если 50 млн выйдет», ответственным «соскочить не удастся»: «У многих возникнут проблемы — чьи подписи там стоят, кто подписывал, кто как проектировал, кто осуществлял технадзор и иной надзор… Соскочить вам не удастся. Потому что Ледовый дворец — это такая боль для меня по сути дела!».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» рассчитан на 7,5 тыс. посадочных мест и обошёлся в 1,6 млрд рублей, в том числе республика взяла 690 млн рублей кредитных средств. Объект был запущен летом 2015 года — с четвёртой официально заявленной попытки. Первоначально планировалось завершить строительство до конца 2012 года, затем — в 2013 году, затем — в октябре 2014 года, к Международному спортивному форуму. 16 января 2015 года на строящемся Ледовом дворце обрушилась часть кровли: тяжести снега не выдержали панельные стойки и часть облицовки. С началом строительства менялась и стоимость объекта. Первоначально, в 2011 году, стоимость Ледового дворца оценивалась в 1,2 млрд рублей, затем смета затрат после корректировки проектно-сметной документации была увеличена до 1,6 млрд рублей, а в результате торгов цена составила 1,4 млрд рублей.

После запуска объекта разразился скандал. Подрядчик заявил, что им недоплатили 480 млн рублей — в ответ Минспорт Чувашии высказал подозрения в несоответствии сделанного с заключенным договором. В итоге был подан судебный иск, со стороны чувашских властей была затребована дополнительная экспертиза проекта за 4,5 млн рублей.

«Вопиющие» факты

Иван Моторин озвучил ситуацию и по ряду других проблемных объектов. По его словам, проектанты подошли формально при работе над Центром олимпийской подготовки по маунтинбайку в Чебоксарах — в результате непосредственно при строительстве «было переработано порядка 70% первоначального проекта».

Сотни миллионов неэффективно потрачены при строительстве и модернизации очистных сооружений в городах. В Алатыре, со слов Моторина, мощность станции была завышена в четыре раза. «Изначально и заказчик виноват, и проектный институт. Сегодня мы получили объект, который фактически не может работать ни в рамках тарифа, ни в рамках тех нагрузок, которые он имеет. Затрачено свыше 300 млн рублей», — констатировал премьер Чувашии.

По его словам, «точно такая же ситуация у нас происходит по Канашу». «Но здесь, уже имея определённый негативный опыт по городу Алатырю, естественно, распоряжения соответствующие даны, мощность уменьшена в два раза. Соответственно, подбираются какие-то проектные решения, которые приемлемы на этом объекте. В конечном счёте, я надеюсь, он будет реализован без тех ошибок, которые допущены на аналогичном проекте в Алатыре», — надеется Иван Моторин.

При строительстве третьей очереди Биологических очистных сооружений в Новочебоксарске было запроектировано «избыточное оборудование», что повлекло «увеличенные издержек для работы проекта». «Элементарно можно было принять решение на этапе проектирования о поступлении стоков самотёком или за счёт насосного оборудования. Сегодня, если вы побываете на объекте, вы увидите, что насосное оборудование смонтировано, стоит, то есть закуплено предыдущим подрядчиком, но оно не используется. Это опять же десятки миллионов рублей неэффективно использованных средств. Фактически сегодня, условно говоря, эксплуатирующая организация не знает, для чего это и как будет использовано», — продолжать премьер сыпать примеры.

Проектные решения «привели к удорожанию» строительства Московского моста в Чебоксарах. «Можно было бы использовать более современные сегодня материалы — металлоконструкции, облегчённые вещи. Но получилось, что заказчик, со слов опять же проектанта, захотел, чтобы это было в бетонном исполнении с определённой конструкцией, что в конечном счёте даёт порядка 200 млн рублей удорожания проекта».

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Ситуация порой доходит до абсурда. В частности, проект физкультурно-оздоровительного комплекса на Эгерском бульваре в Чебоксарах «трижды проходил экспертизу в том или ином виде». «Но почему-то начали строить ещё по первоначальному проекту, который получил кучу замечаний. И потом, всеми усилиями, опять вносились все эти изменения», — отметил председатель чувашского правительства.

Недоумение у премьера вызывает нежелание муниципалитетов использовать типовые проекты, что в последние годы наиболее ярко проявилось при строительстве детских садов. «Фактически в каждом муниципалитете реализовывался индивидуальный проект строительства детского сада. Мы на протяжении, наверное, минимум лет десяти говорим о внедрении типовых проектов, но любой почему-то хочет сделать уникальный проект. И в конечном счёте на каждом проекте потом сталкиваемся с кучей замечаний, ошибок, сложностей сдачи, когда проще сделать какую-то типовую линию», — говорил о наболевшем премьер.

«Сейчас идёт проект по школам. Опять-таки мы сталкиваемся с нетиповым подходом», — недоумевал премьер. Обращаясь к муниципальным главам, он констатировал, что «мы почему-то под социальные объекты отводим самые неудачные земельные участки», что усложняет проект. Один из таких примеров — строительство школы по улице Гладкова в Чебоксарах: «И размещать её там тяжело, чтобы всем нормативам соответствовать. Сложности получаем».

Школьный «дворец»

Когда премьер заговорил о желании муниципальных глав создать уникальный проект детсада или школы, в зале зашушукались, вспоминая школьный дворец на малой родине главы региона — в селе Яныши Чебоксарского района. Как и Ледовый дворец, он подавался пиарщиками как инициатива Михаила Игнатьева, который пояснял, что «мочили, если бы не построил».

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Напомним, школа обошлась в 287,7 млн рублей и затмила по своему размаху действующую в Янышах стандартную школу, в которой даже при всей ее скромности — значительный недокомплект учеников. Это строительство Счётная палата РФ привела в качестве негативного примера по планированию образовательной сети. «Недостатки планирования видны на примере Чувашской Республики, где в деревне с численностью чуть больше 500 человек и при наличии школы в неаварийном состоянии на 90 детей с загрузкой 60% построена школа на 165 учеников», — говорилось, в частности, в докладе СП. Власти пытались легализовать новую школу, включив её в программу визита в Чувашию нового главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

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За эту стройку под домашний арест попал ближайший соратник Игнатьева — глава администрации района Георгий Егоров, которого подозревают в превышении полномочий при предоставлении за счёт местного бюджета субсидии строительной компании в размере 19,8 млн рублей.