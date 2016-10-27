Москва, 27 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. После апрельской войны в Нагорном Карабахе большинство экспертов в Ереване склоняется к Миацуму (с арм. — «воссоединение», движение за объединение двух армянских государств) Нагорно-Карабахской Республики с Арменией. Об этом заявил карабахский дипломат, государственный и общественный деятель Масис Маилян, выступая на презентации своей книги «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха», которая состоялась в пресс-центре ИА REGNUM .

ИА REGNUM Альберт Андрян, Масис Маилян (в центре) и Владимир Казимиров

Маилян полагает, что «при нынешних параметрах урегулирования нагорно-карабахского конфликта добиться очень сложно, но можно добиться стабильности, чтобы не гибли люди». В качестве примера эксперт приводит конфликт в Северной Ирландии, элиты которой договорились с правительством Великобритании прекратить взаимные атаки, что позволило избежать смертей.

«Изучение деятельности ирландских организаций США показало, что диаспоры способны оказывать на процессы, происходящие на родине, вмешательство, сходное по характеру с деятельностью миротворческих организаций. Подобный опыт может быть использован и в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — резюмирует Маилян.