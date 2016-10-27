Екатеринбург, 27 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга в 2017 году намерены внедрить новую сеть маршрутов общественного транспорта. По замыслам чиновников, количество маршрутов уменьшится, а граждане получат возможность не переплачивать за пользование общественным транспортом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общественный транспорт

В администрации города намерены изменить ситуацию, связанную с избыточностью нагрузок: на отдельных улицах города курсирует до 28 маршрутов общественного транспорта. Для этого в мэрии разрабатывается план, согласно которому, по основным направлениям автобусы будут ходить с интервалом в пять-семь минут. Чиновники рассчитывают, что в перспективе общественный транспорт Екатеринбурга сможет двигаться по выделенным полосам. Основные изменения предполагается ввести уже с 1 июля 2017 года.

По данным чиновников, более 30% пассажиров даже при существующей транспортной системе и так делают пересадки, причём, как правило, это молодые, более мобильные люди. Новая система предполагает создание «коротких» маршрутов, которые будут курсировать с небольшим интервалом. Добраться до места назначения, если оно находится в другой части города, будет возможно через схему пересадочных пунктов. То есть по новой системе переезд из одного района города в другой неизбежно будет сопряжен с пересадками. Сейчас же многие маршруты напрямую связывают противоположные части города. Например, от Меги, расположенной на западной окраине города, автобусом можно добраться на восточную окраину — жилой район ЖБИ.

Для людей пожилого возраста, по словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игоря Федотова после введения могут возникнуть сложности связанные с пересадками на остановках. Но чиновник в интервью телеканалу «41-й Домашний» отметил, что они будут минимизированы созданием «социальных маршрутов», а также маршрутов связанных с посещением медицинских учреждений города, которые будут ориентированы на беспересадочные поездки.

Помимо проездного, на неограниченное число поездок также планируется новый вид оплаты за время проезда, для которого уже найдены технические решения. При этом «Е-карта» для оплаты городского транспорта сохранится и на данный момент решается вопрос, сколько и за какое время должен платить пассажир.

Предстоящие изменения в сети городского транспорта, по замыслам мэрии, не должны ударить по карману простого горожанина. И даже повременная оплата на данный момент рассчитывается из стоимости проезда в 26 рублей за полтора часа движения.

Однако практика и опыт заставляют относиться с недоверием даже к самым благим начинаниям, считают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM наблюдатели. Так, после введения «коротких» маршрутов в Нижнем Тагиле, горожанам пришлось ездить по городу с пересадками, из-за чего увеличились расходы на дорогу. Более того, те молодые граждане, которые ездят с пересадками, могут предпочесть общественному транспорту городское такси. Так, например, поездка из центра горда в такси в спальные районы города, составляет порядка 200 рублей. Добраться с пересадками по тому же маршруту будет стоить 52 рубля. Нетрудно подсчитать, что если четверо горожан вызовут такси, то их поездка будет даже дешевле, чем в общественном транспорте. И это не считая времени, затраченного на движение к остановке, ожидания транспорта и пересадке, а также комфортности переезда, особенно если люди едут в часы пик, когда автобусы и трамваи переполнены.

Не меньше проблем может возникнуть во время «акклиматизации» горожан к новым маршрутам. Жители Екатеринбурга не только привыкли к существующей схеме, но, оказавшись в незнакомом районе, могут легко сориентироваться. После введения новой системы, к новым маршрутам и их номерам придётся привыкать всем горожанам. Не спасёт и наличие кондукторов в салонах микроавтобусов. Большая часть из них является выходцами из республик Средней Азии, которые и сегодня зачастую не могут внятно рассказать пассажиру, куда он сможет добраться на их маршруте.

Что же касается платы за проезд, то здесь скептицизм горожан основывается на многолетней практике, когда перевозчики неизменно продавливают новые, более высокие тарифы. При этом трудно до сих пор трудно понять, почему, например, стоимость проезда на городском транспорте в мегаполисах одного Уральского федерального округа отличается на несколько рублей, и разброс составляет от 26 до 18 рублей за поездку. И почему по сравнению с Екатеринбургом, где стоимость поездки 26 рублей, в Керчи, например, она в два раза меньше — 13 рублей. Ведь ГСМ и запчасти для транспорта везде стоят одинаково?

И действительно, свои интересы частные перевозчики в Екатеринбурге отстаивать научились. Наверняка, определённые договорённости между мэрией и ними были достигнуты заранее. Но практика, как критерий истины, как правило, всегда вносит коррективы в предшествующие договорённости. Тем более если это касается финансовых вопросов.

При этом стоит отметить, что любые изменения всегда сопровождаются возникновением ряда проблем. Что-то бывает не учтено на стадии проектирования, другие проблемы выявляются при введении новшеств. Другое дело, каков масштаб и какого качества будут эти проблемы, и сможет ли их преодолеть по ходу введения новой системы городского транспорта руководство города? Или нас ждёт коллапс, связанный с неразберихой на начальном этапе и очередное подорожание проезда вызванное «объективными обстоятельствами»?

Нельзя забывать и о том, что существующая сегодня система за все последние годы как-то «выстрадана» пресловутым рынком. «Она не идеальна, но в ней все более-менее довольны: и граждане привыкли и перевозчиков всё устраивает. Идея привести городской транспорт в систему — вовсе не плохая, но даже при полном государственном планировании и наличии 100% муниципального общественного транспорта осуществляющего перевозки, неизбежно возникли бы проблемы. Мы же живём в совсем иных условиях, когда немалую долю наземных перевозок пассажиров в Екатеринбурге осуществляют «частники». Не выйдет ли так, что после запланированных стройных изменений, они будут сильно скорректированы капризным и непредсказуемым рынком?», — говорит один из местных общественников.