Москва, 27 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин вправе посещать любые регионы страны, которые сочтет нужным. Об этом сообщил 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ноту протеста со стороны Украины по поводу визита российского лидера в Крым.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент посещает те регионы РФ, которые он считает нужным, это внутреннее дело России, и это не касается ни одного государства, включая Украину», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что официальный Киев традиционно выражает протест по данному поводу, и «мы (власти Украины) традиционно эти протесты не принимаем во внимание».

Напомним, 26 октября 2016 г. глава РФ Владимир Путин прибыл в Крым для участия в региональном форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации (РФ) после референдума, на котором более 90% жителей полуострова одобрили выход из состава Украины. Народное голосование в Крыму стало реакцией на государственный переворот в Киеве, осуществленный в феврале 2014 г.

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