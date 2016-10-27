Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете переиграл «Хьюстон Рокетс». Встреча, прошедшая 26 октября в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 120:114.

Ben A Баскедбольный мяч

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джеймс Харден, записавший на свой счет 34 очка.

Российский баскетболист Тимофей Мозгов, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», набрал 12 очков и сделал 8 подборов.

Регулярный чемпионат НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 120:114 (38:38, 25:33, 27:25, 30:18).

Читайте также: Мозгов договорился о контракте с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Читайте также: НБА: «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс» в предсезонном матче