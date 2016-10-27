Москва, 27 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Условия и порядок расчетов с банками для предприятий, работающих в сфере гособоронзаказа, предлагается уточнить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности законопроектом регламентируется предоставление возможности списания с отдельного счета процентов за использование кредитных средств, перечисленных уполномоченным банком исполнителю на отдельный счет в том же уполномоченном банке для исполнения контрактов в рамках сопровождаемой сделки, при отсутствии либо недостаточности авансирования по контрактам.

Документ также предоставляет возможность списания с отдельного счета средств на оплату социальных расходов (материальная помощь, лечение, путевки), расходов на содержание объектов социальной сферы (баз отдыха, детских оздоровительных лагерей), расходов на оказание консультационных, информационных, юридических услуг, представительских расходов, благотворительность, спонсорство и иных расходов, выходящих за пределы статей, установленных законом о гособоронзаказе.

Документ вносит уточнения в части обязательного открытия для каждого контракта отдельного счета — он открывается только в случае превышения суммой контракта лимита в 100 тыс. рублей.

Законопроектом также предлагается унифицировать комплект документов, представляемых в уполномоченный банк для резервирования и открытия отдельного счета, а также ограничить время, отводимое уполномоченному банку на открытие отдельного счета. Предусматривается, что Банк России размещает на своем официальном сайте в интернете ограничительный состав комплекта документов, необходимый и достаточный для открытия отдельного счета в любом из уполномоченных банков.

Законопроектом также регламентируется порядок перечисления зарплаты работникам предприятий в случае, если предприятие имеет большое количество отдельных счетов в нескольких уполномоченных банках и денежные средства на выплату зарплаты работникам должны списываться со всех имеющихся отдельных счетов, открытых во всех банках.