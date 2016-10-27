Ханой, 27 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Вьетнама задержали крупную контрабанду слоновой кости, заявили официальные представители Вьетнама, сообщает 27 октября France Presse.

etointeresno.ru Слоновая кость

Контрабанда слоновой кости была обнаружена на одном из судов, перевозивших лес. Сотрудники таможенной службы Вьетнама считают, что нелегальная партия слоновой кости весом в 1 тонну прибыла из порта Момбаса, расположенного в Кении.

Судно с контрабандой вышло из порта Момбаса и направилось в порт Танджунг-Пелепас, расположенный в Малайзии, а затем из Малайзии судно прибыло во Вьетнам.

Напомним, сотрудники таможенной службы Вьетнама задержали уже третью крупную нелегальную партию слоновой кости в этом месяце.

Вьетнам входит в число 22 стран, подписавших Конвенцию о международной торговле исчезающими видами животных (СИТЕС), которая запрещает незаконную продажу слоновой кости.

Государства, подписавшие СИТЕС, приняли резолюцию, согласно которой необходимо предпринять законодательные меры, запрещающие торговлю слоновой кости по всему миру. Конвенция СИТЕС была подписана в 1973 году в Вашингтоне и вступила в силу 1 июля 1975 года.

В начале октября ООН призвала страны закрыть свои внутренние легальные рынки по продаже слоновой кости в качестве меры по борьбе с браконьерством и оказать давление на страны, которые продолжат продажу слоновьих бивней.

Вьетнам проведет международную конференцию по вопросам незаконной торговли дикими животными с 17 по 18 ноября, в которой примет участие британский принц Уильям.