Улан-Батор, 27 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. 27 октября 2016 года исполняется 55 лет с момента вступления Монголии в ООН в качестве полноправного члена. В связи с этой круглой датой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направил в Монголию поздравительное послание, где высоко оценил усилия руководства страны и народа Монголии по демократизации.

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Пан Ги Мун также отметил участие Монголии в миротворческой миссии ООН. «Монголия отправляет более 900 военнослужащих для участия в миротворческой миссии ООН, что является ярким примером внесения вклада в обеспечение мира и безопасности нашей планеты» — отметил он в своем письме.

Напомним, впервые Монголия обратилась в ООН с заявлением о вступлении в 1946 году. Но получила одобрение лишь через 15 лет и стала 101-м членом ООН. Монголия последовательно поддерживает борьбу ООН с ядерным оружием и объявила свою территорию безъядерной зоной.