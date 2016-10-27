Вашингтон, 27 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Менее чем за две недели до голосования на выборах президента США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего конкурента республиканца Дональда Трампа более чем на 9 процентных пунктов. Об этом свидетельствует совместный опрос газеты USA Today и университета Суффолк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Так, согласно данным опроса, за бывшего госсекретаря США готовы проголосовать 47% жителей страны, за миллиардера — 38%.

22 октября издание Los Angeles Times опубликовало данные социологического опроса, согласно которым рейтинг кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа практически сравнялся с рейтингом кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 8 ноября текущего года, а инаугурация нового главы Белого дома, как ожидается, пройдёт в январе 2017 года.

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