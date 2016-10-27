Воронеж, 27 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В действиях избирательной комиссии Воронежской области будет разбираться следственный комитет. Материалы прокурорской проверки переданы следователям для возбуждения уголовного дела. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM сообщил журналистам 27 октября облпрокурор Николай Шишкин.

Никола Пуссен. Триумф Пана (фрагмент). 1636

«Мы считаем, что там состав преступления, и этим должно заниматься следствие», — заявил журналистам Николай Шишкин. Он не стал вдаваться в подробности, предложив дождаться решения СКР о возбуждении уголовного дела.

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Владимир Селянин ушел с поста главы Воронежского облизбиркома

Сакральная жертва выборов и фанатские бои: Воронеж за неделю

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с приписанными «Справедливой России» четырьмя тысячами голосами избирателей на выборах в Госдуму разразился через пару дней после выборов. Воронежские справедливороссы неожиданно победили на двух участках в приднестровском Тирасполе (числятся за Воронежской областью), и таким образом лидер воронежской региональной группы партии президент ПАО «Московский индустриальный банк» Абубакар Арсамаков должен был получить мандат. Тревогу забила его коллега из Архангельска Ольга Епифанова, которая и обратилась с жалобой в ЦИК.

Ситуацию в облизбиркоме тогда объяснили ошибкой. Однако это объяснение ЦИК не устроило, и 6 октября председателю Воронежского облизбиркома Владимиру Селянину было рекомендовано покинуть пост. Сам Селянин сначала заявил, что не намерен увольняться, однако уже 13 октября доложил губернатору о принятом им решении об отставке с поста председателя комиссии. 18 октября заявление Селянина принял облизбирком.

Впрочем, как выяснилось на заседании ЦИК 19 октября, это уже второе увольнение Владимира Селянина с должности председателя облизбиркома: согласно документам, предъявленным на заседании комиссии, он уже увольнялся в декабре прошлого года, а затем неожиданно вновь стал руководителем избиркома. На заседании ЦИК прозвучало предположение, что эта «чехарда» связана с «золотым парашютом».

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26 октября на заседании ЦИК было принято решение обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой взять под контроль расследование фальсификаций в избирательной комиссии Воронежской области.