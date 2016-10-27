Москва, 27 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. На фоне разговоров о сокращении добычи нефти происходит только её рост. Давление вниз сохранится, и цены уйдут ниже $50, к поддержке $49,20, считает аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Добыча сланцевой нефти

«Тем более, что теперь и Ирак требует для себя неприсоединения к сокращению добычи, вслед за Ираном и Ливией. Так что вся тяжесть уменьшения производства ложится в основном на Саудовскую Аравию. Вряд ли она готова пойти на это практически в одиночку», — сказал Гойхман.

По его мнению, снижение цен углеводородов, приближение срока вероятного повышения ставки ФРС, слабость отчёта Apple, повлиявшего на индексы акций в США — всё это ослабляет аппетиты к риску.

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«Российская валюта уже почувствовала перемену настроений рынка, опустившись с 62 к 63 руб./доллар. В случае приостановки снижения нефти рубль может остаться в прежнем диапазоне ниже 63 руб./доллар пока идёт налоговый период. Но и его окончание, и предполагаемое продолжение коррекции нефти будут давить на рубль. И вероятно, пара доллар/рубль поднимется в ближайшее время к более высокому уровню 64», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 октября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар США вырос на 21,17 копейки и составил 62,25 рубля. Официальный курс евро увеличился на 42,95 копейки — до 67,92 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,16%, до 50,06 доллара за баррель.