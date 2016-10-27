Астрахань, 27 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В Астрахани снова зазвучали требования об отставке губернатора региона Александра Жилкина. Подписи под соответствующим обращением, которое разместил на популярной платформе для гражданских инициатив в интернете Евгений Миронов, за шесть дней поставили боле 520 человек, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом в регионе проживает свыше 1 миллиона человек, в самой Астрахани насчитывается более 531 тыс. жителей.

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Автор обращения, которое планируется направить президенту РФ Владимиру Путину и в российское правительство, отмечает, что «за последнее время в Астраханской области растет волна недовольства граждан к региональной политике губернатора Александра Жилкина и его подчиненных».

В качестве «поводов» для укоров в адрес губернатора Миронов называет «скандальную» историю с «экономией около 200 млн рублей на пособиях многодетных семей», а также информацию от неофициальных источников, что «область признана банкротом».

«Жилкин рапортует, что все хорошо, что область расцветает и богатеет, но на самом деле все наоборот. За 11 лет в Астраханской области ничего не изменилось. Сколько можно это терпеть? Зачем нам, астраханцам, нужен такой губернатор, который довел регион до ручки», — вопрошает автор обращения.

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Нашлись и согласные с ним граждане.

«Уехали с Астрахани, потому что не можем обеспечивать троих детей, нет работы. Строят только ТЦентры и филармонии, а за ними нищета. Беспредел в сфере социальной поддержки. Подписываю петицию в надежде на лучшее», — поделилась жительница Екатеринбурга Лилия Гасанова.

По словам подписантов, в регионе зашкаливает коррупция, «позорные зарплаты и ничтожное социальное обеспечение», сплошная безработица, кумовство, беспредел и крышевание во всех ветвях власти, полный провал в экономике и управлении в регионе… Список далеко не полный.

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Число коррупционных преступлений в Астраханской области выросло на четверть

«Я подписываюсь, пора менять губернатора. Срок годности истёк», — считает житель Астрахани Владимир Ермаков.

Есть и те, кто поддерживает главу региона, считает критику в его адрес необоснованной и выступил в его защиту.

«Отсутствие льгот у многодетных семей, воспитывающих пасынков и падчериц, — это норма федерального законодательства. И претензии надо предъявлять не к А.А. Жилкину, к депутатам Государственной думы России. Это они вправе изменить норму закона. А областное правительство, и дума Астраханской области сейчас активно ищут средства для предоставления льгот многодетным родителям. И еще один момент. Когда в Думе Астраханской области этот закон рассматривали, «за» голосовали все партии, в том числе и оппозиционные. И не надо сейчас во всем винить губернатора. Критиковать всегда легко», — написала Ирина Букреева.

Однако, судя по комментариям, больше все же оказалось недовольных работой главы области. Горожане считают, что региону нужен другой руководитель и требуют отставки Александра Жилкина.

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Губернатор Астраханской области пока не намерен покидать свой пост

Добавим, что с поста губернатора Александра Жилкина «провожают» уже не первый раз. Слухи о его отставке возникают с завидной периодичностью на протяжении всего срока его губернаторства (исполняющим обязанности главы Астраханской области он был назначен с 17 августа 2004 года — прим. ИА REGNUM). К ним, как поделился сам руководитель региона, он относится спокойно и «работает на развитие территории, чтобы людям комфортно жилось».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ситуация в экономике региона далека от радужной. Доходы от налогов в региональную казну снижаются, а уровень государственного долга уже давно превысил предельную норму — 100% от доходов регионального бюджета и на конец 2016 года спрогнозирован в размере 30,7 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов составил 20,09 млрд рублей, это на 3,35 млрд рублей ниже уровня 2015 года (85,7%).

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Отметим, что по уровню счастья астраханцы в 2016 году оказались на 53 месте после Москвы. Таковы данные опроса жителей 100 крупных городов России на тему «Индекс счастья российских городов». В исследовании задавались вопросы про материальное положение, экологию в городе и динамику его развития, а также про благоустройство и безопасность. Как оказалось, самые счастливые люди живут в столице Чечни Грозном, совсем не чувствуют себя счастливыми жители в Чите. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Тюмень, Казань, Сургут и Краснодар.