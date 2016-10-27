Ростов-на-Дону, 27 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Из средств бюджета Ростовской области на выполнение работ по содержанию систем ливневой канализации на улично-дорожной сети донской столицы выделено почти 12 млн рублей. Электронный аукцион на сайте госзакупок объявила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM После дождя

Так, на казенные деньги имеющуюся в городе систему ливневой канализации очистят от мусора, промоют, проведут санацию. Там, где это необходимо, колодцы и дождеприёмники будут заменены.

Отметим, что в год на расчистку «ливневок» тратится по 45 млн рублей. Но работает система крайне плохо. 2016 год стал настоящим испытанием для существующей ливневой канализации. Июньский ливень буквально утопил некоторые районы Ростова-на-Дону. Дождь и несправившиеся с осадками «ливневки» нанесли не только материальный ущерб городу. В потоках воды утонула школьница, а около 10 горожан получили травмы.

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После разгула стихи эксперты пытались найти объяснение тому, почему город буквально тонет во время ливней. Большинство специалистов пришли к выводу, что городу не хватает «ливневок», а при строительстве новых микрорайонов они даже не запланированы.

Горожане даже писали петицию президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь городу с созданием системы ливневой канализации. Чиновники ростовской администрации неоднократно заявляли, что в бюджете таких средств просто нет.

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