Идлиб, Сирия, 27 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В сирийской провинции Идлиб в результате авиационного удара по школе погибли 28 человек — 22 ребенка и 6 учителей. Об этом, как передает ВВС, говорится в сообщении исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Это трагедия, — говорит он. — Это насилие. И если это было сделано преднамеренно, это военное преступление».

При этом исполнительный директор ЮНИСЕФ добавил, что эта воздушная атака может стать самым кровавым нападением на школу за весь период войны в Сирии.

Данные о том, кто нанес авиаудар по образовательному учреждению, пока не обнародованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин назвал сообщение о гибели детей в сирийской провинции Идлиб ужасным.

«Мне проще всего сказать, что это не мы, но я ответственный человек, так что мне нужно подождать и посмотреть, что скажет наше Министерство обороны», — сказал он.

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