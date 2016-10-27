Москва, 27 октября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. 45,5% жителей России не считают вредной неофициальную занятость, при которой государство не получает налогов, и в целом одобряют деятельность «теневого» сектора. Это рекордный с 1990 года уровень данного показателя. Такие данные приведены в исследовании РАНХиГС.

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Доля положительных оценок в оценке теневой экономики за 15 лет выросла в 1,6 раза, причем «одобрительное отношение присуще всем социально-демографическим и профессиональным группам граждан».

Доля тех, кто положительно относится к продажам товаров без оформления финансовых документов, достигла 29,3% (против 17,9% в 2001 году); еще 46,6% относятся «безразлично», что по сути также можно считать формой молчаливого одобрения.

Доля тех, кто относится к торговле в обход налогов отрицательно рухнула втрое: в 2001-м году таких было большинство (42,2%), а в 2016-м осталось лишь 16,4%.

30% респондентов уверены, что они не имеют возможности увеличить свои доходы и повысить свой уровень жизни, не нарушая законов. Примечательно, что, чем ниже уровень материального положения — тем выше эта уверенность: например, в группе с низким уровнем материального положения этот факт отметили 52% граждан.

«Кризис существует и бьет не только по государству, но и по простым гражданам, которые в данной ситуации меньше, чем когда-либо, способны выдерживать налоговое бремя», — считает адвокат Владимир Постанюк.

По его мнению, увеличивать налоги государству сейчас не следует — это действительно может привести к усугублению кризиса и уходу экономики в теневой сектор. Гораздо лучше будет найти компромисс между государством и налогоплательщиками в виде смягчения налогового режима.