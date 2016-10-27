Лондон, 27 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Новый сезон британского сериала «Шерлок», главную роль в котором исполняет Бенедикт Камбербэтч, стартует на канале «Би-би-си» в первый день 2017 года, сообщается в твиттере проекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шерлок Холмс

Первая серия четвертого сезона получит название «Шесть Тэтчер» (The Six Tatchers). В цикле Артура Конана Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе есть рассказ «Шесть Наполеонов». В нем Холмс распутывает очередную загадочную историю, связанную с бюстами французского императора и черной жемчужиной.

Как обещают авторы шоу, новый сезон станет «самым захватывающим» среди всех предыдущих, сообщает Deadline. Работа над ним началась в апреле 2016 года, в состав сезона войдут три эпизода.