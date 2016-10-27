Москва, 27 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Частный российский инвестиционный фонд «Онэксим», принадлежащий миллиардеру Михаилу Прохорову, может получить порядка $700 млн от продажи 12% акций российской алюминиевой компании UC Rusal. В качестве покупателя выступает Sual Partners, пишет газета «Ведомости».

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Доля Sual Partners вырастет с нынешних 15,8% до 27,8%. Сделку планируется закрыть к концу ноября.

«Мы хотим увеличить свой пакет [в UC Rusal]. Это разумно, это естественно. Мы в этой компании с самого начала. Мы верим в эту компанию. Мы видим её большой потенциал», — заявил владелец Sual Partners Виктор Вексельберг.

Напомним, UC Rusal — один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма. Компания производит 4,3 млн тонн в год. Продукция поступает как на внутренний рынок, так и в страны СНГ, Европейский союз, США, Юго-Восточную Азия, Японию и Корею.