Москва, 27 октября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО ИКБ «Энтузиастбанк» г. Москва), сообщается на сайте регулятора

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что «Энтузиастбанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «Энтузиастбанк» занимал 608 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 октября, ЦБ РФ отозвал лицензию у двух банков — московского «Вестинтербанка» и «Кубанского универсального банка» (Краснодар).

Напомним, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 70 российских банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.