Вашингтон, 27 октября, 2016, 08:59 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По мере того, как с потеплением климата в Арктике сокращается слой льда и открываются обширные территории, которые богаты полезными ископаемыми, все чаще высказываются утверждения, что за некогда труднодоступный регион может разгореться настоящее противостояние. Многие страны, имеющие выход к Арктике, расходятся во мнении относительно того, как делить ее, и выступают с территориальными притязаниями иногда на одни и те же территории.

В сложившейся ситуации основной темой является стало то, что Арктика — это регион, за который необходимо вести борьбу, в том числе военными методами, и в этой версии событий Россия благодаря её давнему присутствию в регионе используется для нагнетания ситуации и призывов к другим странам более активно инвестировать в север, пишет Адреас Кюрстн в статье для National Interest.

Автор отмечает, что одним из примеров такого нагнетания является частое сравнение России и США. Утверждается, что Москва располагает 40 ледоколами, тогда как Вашингтон только двумя, Кремль проводит активную модернизацию своего военного потенциала в Арктике, пока Белый дом страдает относительным бездействием. Проводится мысль, что если не поторопятся, то Россия с помощью своей орды ледоколов захватит богатства севера, пока Вашингтон будет бессильно на это взирать.

Тем не менее, все это нагнетание страха безосновательно, поскольку еще в 2008 году пять арктических государств, которые выдвигали претензии на ряд перекрывающихся территорий, в очередной раз официально подтвердили свою приверженность мирному разрешению споров в соответствии с Илулиссатской декларации.

Это было именно повторение приверженности, поскольку Россия еще в 2001 году законно заявила о своих претензиях. Это важно по двум причинам, во-первых, поскольку демонстрирует, что арктические государства активно придерживались мирного разрешения споров последние 15 лет, а во-вторых, потому что показывает значительную готовность «наиболее непредсказуемого игрока» в Артике следовать мирному, основанному на правилах подходу.

Так, существует огромное количество примеров сотрудничества в Арктике. В частности, арктические государства регулярно проводят совместные мониторинговые операции по картографированию континентальных шельфов — как раз того, из-за чего, как считают эксперты, страны должны и схлестнуться в военной конфронтации, тогда как Норвегия и Россия договорились о демаркации границ в Баренцевом море в 2010 году, где у обеих стран значительные интересы.

Более того, в 2015 береговые охраны восьми стран, обладающих арктическими территориями (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединенные Штаты), подписали соглашение о сотрудничестве по обмену разведывательной информации и проведению совместных операций. И наконец, что важнее всего, эти страны учредили в 1996 году Арктический совет, на котором совместно обсуждаются защита окружающей среды и устойчивое развитие региона, а также в более широком смысле «продвигаются сотрудничество, координация и взаимодействие между арктическим государствами». Результатом организации стало большое число научных работ, а также несколько соглашений, определяющих рамки действий стран в Арктике.

Несмотря на большое число примеров сотрудничества, тем не менее, битва за Арктику все равно ведется, однако она не включает в себя вооруженные силы. Наоборот, это борьба за то, как регион представлен в СМИ и в дебатах официальных лиц. На протяжении почти десятилетия Арктика представлялась в значительной степени в общественных обсуждениях как театр боевых действий. Однако теперь эксперты по региону все чаще начинают просвещать общественность и официальные лица о крайнем севере, борясь с устоявшимися мифами.

Представления об Арктике имеют большое значение для того, как страны подходят к региону. Хотя север остается пространством мирного сосуществования и исключительного сотрудничества, если в дискуссиях о регионе по-прежнему главную роль будет играть нагнетание страха, эти взгляды могут лечь в основу северной политики и международных отношений. Поэтому они могут стать пророчеством, которое исполняет само себя.

Опасность этого становится очевидной, если обратиться к заявлениям, таким как сделанное бывшим премьер-министром Канады Стивеном Харпером.

«У Канады есть выбор, когда дело доходит до защиты нашего суверенитета в Арктике: мы либо воспользуемся им, либо лишимся его», — отметил он.

Недавно идею о возможности столкновения в Арктике на политическую сцену США вынес и конгрессмен Дункан Хантер, который заявил, что «холодная война, может быть, и закончилась, однако США и Россия снова соревнуются друг с другом в гонке за получение доступа к Арктике и проецированию своего влияния в полярном регионе».

В свете сказанного выше, подчеркивает автор, проблемы, которые вызывают эти заявления, вопиюще очевидны. Сама мысль, что какая-то другая страна придет и заберет у Канады её арктические территории, если Оттава не усилит значительно свои вооруженные силы на севере, довольно вызывающее. Что же касается замечаний республиканца Хантера, то в Арктике нет гонки между США и Россией, и обеим странам еще предстоит перейти к конкуренции в регионе. Тем не менее, если вставить в дискуссию национализм и образ потенциального врага, как снежный ком будет расти риск геополитического соперничества и конфликта.

Необходимо, чтобы все понимали, заключает автор, что Арктика была, является и будет, вероятнее всего, регионом поразительного сотрудничества, где сходятся фундаментальные интересы арктических стран — заключающиеся в стабильности и верховенстве права. Если такого понимания не будет достигнуто, то все более агрессивная риторика будет все больше грозить переходом в физическое противостояние.