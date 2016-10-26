Москва, 26 октября, 2016, 22:41 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В то время как президент России Владимир Путин обеспечил победу «Единой России» на минувших выборах, возможность самой партии стать ему хорошим подспорьем под сомнением. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявил председатель совета директоров IMC Алексей Куртов во время седьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты».

«Все мы знаем, что на этих выборах партии «Единая Россия» помог победить президент. Последние две недели его включения, безусловно, помогли поработать с большим количеством электората, привлечь (к выборам) интерес. Теперь вопрос — кто поможет президенту», — заявил Куртов.

По его мнению, несмотря на то, что «Единая Россия» получает большинство голосов во многих субъектах, вопрос о том, готова ли партия брать на себя соответствующие обязательства, остаётся открытым.

«Сейчас «Единая Россия» получает большинство голосов во всех субъектах. Это касается законодательной власти, и местных муниципальных властей и так далее. В связи с этим естествен вопрос, если такое большое представительство, насколько много они позволяют себе взять на себя обязательств?» — сказал политолог.

Одной из центральных проблем партии являются вопросы кадровой политики, считает он. «Да, идёт и замена кадровая, подбор. Но одно дело — кадры, которые подбираются для победы, например, в региональный парламент, другое дело — кадровый партийный состав, который ежедневно проводит важную работу, позволяющую сглаживать как раз те самые социальные напряженности», — заявил Куртов.

«Второе — где та самая обратная связь, которая естественным образом должна присутствовать в партийной деятельности такой огромной партии, которая получила большинство? Обратите внимание, практически забыты такие образования, как общественные приёмные и прочие. То есть партия не выполняет функцию обратной связи», — продолжил эксперт.

Эксперт также критически отозвался о контрольных функциях партии, а также упомянул отсутствие какого-либо межтерриториального взаимодействия. «При фактически тотальном превосходстве в парламентах и в органах власти, контрольные функции партийные практически не выполняются никем», — указал председатель совета директоров IMC.

«Кроме того, где межтерриториальное взаимодействие? Партийная структура представлена во многих регионах, на неё плечах могло бы лежать эффективное межрегиональное взаимодействие, которое бы позволяло обмениваться опытом, кадрами, находить ответы на вопросы», — продолжил эксперт.

Последним критически недостающим элементом в деятельности партии, по мнению эксперта, является слабая проработанность идеологического вопроса. «Понятно, что идеологические постулаты, идеологемы и прочее должны проводиться не только у телевизора или в газетах, медиа, но и должны как-то доходить до народа нормальным человеческим языком. И партия, как проводник идеологически важных вещей, пока что не очень заметна», — подчеркнул Куртов.

Напомним, 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.