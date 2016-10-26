Москва, 26 октября, 2016, 22:34 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Главная проблема в России — это ухудшение социально-экономической ситуации в государстве в целом и в каждом отдельном регионе. Именно с этим главным вызовом придется столкнуться политикам в работе и в ходе подготовки к президентским выборам. Об этом заявил доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков, выступая на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты», которое состоялось 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM.

Комментируя назначение Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы седьмого созыва, Григорий Казанков заявил: «Чтобы все было спокойно — задача, которая стояла перед внутренней политикой последние 5−6 лет. Сейчас поменялись задачи и, возможно, меняются приоритеты».

При этом эксперт указал, что это не значит, что власть провоцирует социальную напряженность. Она понимает, что с такой тенденцией придется столкнуться, так как ситуация в стране, по мнению доцента МГУ имени М.В. Ломоносова, меняется не в лучшую сторону.

Он отметил, что это отразилось и на прошедших выборах, не согласившись с другим участником круглого стола по поводу того, что партия власти делала ставку на снижение явки избирателей: «Социально-экономическая ситуация в стране привела к снижению явки. Более того, во многих регионах у партии была обратная задача. Скорее, были установки на повышение. Особенно, когда стало понятно, что явка будет низкая».

Казанков обратил внимание на саму динамику ее снижения: «Наибольшее ухудшение наблюдается в малых городах, районных центрах, селах. Ранее там явка была запредельная, сейчас она выровнялась с показателями в областных центрах. Кардинальное снижение уровня жизни населения сказывается на политической ситуации. Это скажется и на президентской кампании».

Именно в таких напряженных сложившихся условиях, по мнению эксперта, придется работать новым людям, в том числе в ходе президентской кампании.

Помимо этого, политолог указал, что накопился целый ряд крайне непопулярных решений и реформ: «Когда их проводить? До или после выборов? Эти решения будут принимать новые люди».

Также, по мнению Григория Казанкова, прошедшие выборы совершенно не разрешили проблему нарастания конфликта внутри региональных элит: «Выборы загнали эти конфликты вглубь, с поверхности убрали, но при этом усилили. Свердловская и Самарская области — одни из самых ярких примеров такой тенденции. Войны вспыхнули с новой силой. На очереди: Пермь, Брянск, Челябинск». Это еще одни вызовы, с которыми придется столкнуться избранным политикам.

«Одни люди приходят, другие уходят. Регионы немножко остались без присмотра. Они не чувствуют постоянного бдительного московского ока», — прокомментировал ситуацию эксперт, отметив, что длиться это будет недолго, так как Сергей Кириенко возьмет ситуацию под контроль и не отпустит проблему на самотек.

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Напомним, в ходе состоявшегося круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.