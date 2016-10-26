Москва, 26 октября, 2016, 21:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В ходе региональных выборов может проявиться падение поддержки власти со стороны пенсионеров и бюджетников — при этом следует помнить, что, вопреки ожиданиям, в том же 2011 году именно среди этих групп поддержка снижалась быстрее всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявил руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нейжмаков на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты».

«Будущий потенциальный риск при работе с лояльным электоратом — те самые пенсионеры и бюджетники, которые традиционно считаются основой для поддержки власти разных уровней», — заявил Нейжмаков.

«Тут стоит вспомнить ситуацию в 2011 году, когда соцопросы как раз за несколько месяцев до тех проблемных выборов фиксировали, что именно среди пенсионеров и бюджетников поддержка партии стала падать раньше, чем среди молодёжи — тех категорий, которые считаются менее лояльными», — добавил он.

На президентских выборах эта тенденция не отразится, но это может повлиять на выборы регионального заксобрания, которые будут проходить уже через год, считает эксперт.

Ещё один фактор региональной политики, который будет влиять на информационную среду ближайшие полтора года — в 2018 году пройдут очередные выборы глав Москвы и Московской области, продолжил Нейжмаков.

«Учитывая, насколько оба региона представлены в федеральной информационной повестке, скорее всего вырастет в ближайшие полтора года и даже ближайшие месяцы количество информационных атак против глав этих регионов, в большей степени, конечно, против Собянина», — указал он.

«Это делается со стороны тех игроков, которые хотят сделать этих глав более сговорчивыми, чтобы получить от них какие-то уступки накануне ближайших выборов. То есть ситуация ближайшего года предполагает серьезные риски, с которыми администрации и всем заинтересованным игрокам придётся иметь дело», — пояснил политолог.

В этой связи особенно важны последние перестановки во власти, отметил он. «Тот факт, что Сергей Кириенко перешел в администрацию президента и будет курировать сферу внутренней политики, скорее всего принесет определенный стиль в работу внутриполитического блока администрации. Мы помним, что Сергей Владиленович демонстрировал умение реагировать и работать с потенциальными политическими рисками», — сказал Нейжмаков.

Напомним, 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.