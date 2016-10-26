Москва, 26 октября, 2016, 20:48 — ИА Регнум.



В условиях отсутствия центра принятия решений по региональной политике на федеральном уровне, в ходе нового электорального цикла на уровне регионов могут обостриться внутриэлитные конфликты. Какие в таких условиях будут приниматься решения, и кто их способен принимать — в сложившихся условиях вопрос абсолютно открытый. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 октября заявил руководитель Лаборатории региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» Ростислав Туровский на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты».

«Одна из проблем — непройденная развилка между наличием или отсутствием субъектности в самой организации внутренней политики на федеральном уровне. Есть ли субъект, есть ли куратор, есть ли контролер, или эта сфера будет размываться и дробиться на части — это еще большой вопрос», — заявил Туровский.

По его словам, в настоящее время такая ситуация наблюдается в правительстве, где субъектность в сфере региональной политики размыта, и единого центра ответственности нет. В то же время не исключено, что подобная «развилка» может возникнуть в том числе и на уровне администрации президента.

«Я не исключаю, что та же ситуация распространится на администрацию президента и в итоге на весь федеральный центр как таковой. Я бы не ждал в этой связи, запасаясь поп-корном, каких-то эпических битв между старыми и новыми командами — всё может быть комильфо, но тем не менее проблема существует», — подчеркнул он.

«Без субъектности возникнет многоцентрие, и различные группы, находящиеся в различных органах и структурах власти, будут проводить на своё усмотрение и в рамках своего функционала свою региональную политику», — пояснил политолог.

В связи с этим возникает вопрос, будет ли формироваться новая идентичность внутренней политики в связи с приходом новых кремлевских кураторов, продолжил Туровский.

«Я согласен, что здесь преемственность играет очень большую роль, но будет ли она целиком и полностью соблюдаться? На мой взгляд, любая новая команда объективно заинтересована в формировании своей новой идентичности, а в чём она будет состоять — вопрос весьма нетривиальный», — заявил он.

«Учитывая тот факт, что предыдущая команда создала весьма мощную идентичность, и выступать в роли простых продолжателей новые игроки вряд ли смогут, что именно они попытаются предложить вместо или даже в развитие, насколько это будет эффективно и резонансно — тоже вопрос открытый», — констатировал эксперт.

По его мнению, принципы конкурентности, открытости и легитимности вряд ли будут отвергаться. В этой связи, если исходить из того что, новая команда будет позиционироваться, как команда либеральная (или ей это будет приписываться), то в этой логике она должна проводить выборы еще более «демократично», чем раньше.

«Тогда возникнет риск разбалансировки, и возникнет вопрос с тем, как в итоге пройдет президентская кампания 2018 года — какая именно конкурентность, какое количество игроков, какой конечный результат. Этот вопрос очень серьезный, и если здесь допускать разбалансировку, например, выпуская 20 кандидатов, — вряд ли это есть желаемая цель. С другой стороны, если наоборот исходить из того, что необходимый результат — не меньше 2012 года, а на самом деле по многим политсоображениям — не менее 70%, то возникает вопрос, как это будет стыковаться одно с другим», — заявил Туровский.

Затрагивая вопрос новых вызовов на уровне регионов, эксперт отметил, что здесь существует два аспекта. Один из них — финансовый. «Он возник не сегодня и даже не вчера. Но проблема есть, и если её переместить в электоральную плоскость, она усугубляется существенно. Я не буду рассуждать по поводу того, что финансовая ситуация в регионах становится всё хуже, это эмпирический факт, и эта ситуация запрограммирована ещё на несколько лет вперед. Возникает вопрос будет ли в этой связи меняться модель выборов», — указал политолог.

Поскольку нынешняя модель кампании исходила из поддержки бюджетников и лояльности пенсионеров, то в условиях ухудшения финансовой ситуации в регионах, по словам Туровского, эта модель перестает функционировать. «И тот факт, что это перестает работать, уже сказалось на прошедшей в сентябре кампании, в том числе в виде существенной демобилизации потенциально лояльного электората в бюджетной сфере», — добавил он.

Второй вызов заключается в возвращении к региональному электоральному циклу. «В следующем году должны пройти 14 прямых губернаторских кампаний и подавляющее большинство регионов могут превратиться в минное поле, в поле для столкновений интересов различных федеральных команд и финансово-промышленных групп», — констатировал он.

Среди потенциально конфликтных регионов эксперт особенно выделил Приволжский федеральный округ. Так, в Саратовской области пройдут выборы губернатора и в областную думу. Кроме того, в ПФО серьезные опасения вызывает Пермский край. В целом, по словам эксперта, в Приволжском федеральном округе «немало регионов, где низкая эффективность региональной власти» и потенциальных внутриэлитных конфликтов.

По мнению эксперта, свои трудности возникнут в Карелии, Свердловской и Рязанской областях, Бурятии, где также наблюдаются проблемы в элитах. Проходит тестирование новых глав, которые «только пришли и не состоялись», продолжил эксперт. Это публичные лидеры в Ленинградской, Кировской областях и Севастополе. И процесс еще не завершен. Как будет вопрос регулироваться и на каких принципах, — остается непонятным. Наконец, остается непонятным, как будет состыкован «либеральный подход» с важнейшими выборами в Москве и Московской области в 2018 году.

«Будут ли приниматься решения о заменах или не будут, какие — этот вопрос абсолютно открытый, и по состоянию на сегодня некому его толком решить», — резюмировал Туровский.

Напомним, 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.