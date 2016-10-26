Астана, 26 октября, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала The Economist) пересмотрела позиции Казахстана в рейтинге стран по качеству бизнес-среды.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным, предоставленным на сайте организации, Казахстан занимает 68 место из 113 стран мира и 14 место из 16 стран в региональном рейтинге. Отметим, что в региональный рейтинг помимо Казахстана входят следующие страны: Азербайджан, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения и Украина.

Следует отметить, что прошлое исследование было опубликовано в 2014 году, оно охватывало 82 страны. В нем была указана не только ситуация с развитием бизнеса на тот период, но и прогнозы по изменению деловой среды в рассматриваемых регионах на ближайшие пять лет — до конца 2018 года. Каждое государство в рейтинге оценивалось с помощью 10 базовых критериев. В том числе политическая стабильность, макроэкономическая стабильность, рыночные возможности, политика свободного рынка и конкуренции, инвестиционная политика, система контроля внешней торговли и валютного курса, система налогообложения, финансовая структура, рынок трудовых ресурсов и инфраструктура.

Так вот, согласно отчету, в 2014 году Казахстан занимал 69 место в рейтинге. И по прогнозам, к 2018 году страна достигнет 64 места.

Отметим, что Россия в 2014 году занимала в рейтинге 59 место. При этом, согласно прогнозу на 2018 год, страна займет 60 строчку. Азербайджан занимал 73 место и согласно прогнозу его позиции не изменятся. Украина занимала 77 место, прогноз — 72 место.

Напомним, что согласно рейтингу Всемирного банка Doing business-2017, Казахстан занимает 35 место по условиям для ведения бизнеса среди 190 стран мира.