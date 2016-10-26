Астана, 26 октября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Объем нетто-покупки наличных долларов США населением Казахстана в обменных пунктах в сентябре 2016 года составил 325,4 млн (20,2 млрд руб.). Об этом сегодня, 26 октября, сообщил Национальный банк республики.

academic.ru Доллары

«В сентябре сохранился сезонный спрос на наличную иностранную валюту, однако его объемы существенно сократились. По сравнению с августом нетто-приобретение наличных долларов США сократилось на 27,7%, с сентябрем прошлого года — на 20,2% и является минимальными значением с сентября 2005 года», — говорится в сообщении.

При этом в Нацбанке отмечают, что снижение спроса на доллары наблюдается с начала 2016 года.

«В целом за 9 месяцев 2016 года нетто-покупка наличных долларов США населением составила 299,8 млн долларов (18,6 млрд руб.) США, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений — с 2001 года», — поясняют авторы сообщения.

В Нацбанке полагают, что эти данные свидетельствуют о росте доверия к национальной валюте Казахстана — тенге и, как следствие, о снижении потребности в долларах.

«Если объем валовой продажи наличных долларов США — 5,899 млрд долларов США (367,5 трлн руб.) за 9 месяцев 2016 года — сопоставим с показателями прошлых лет (5,146 млрд. долл. США (320,5 трлн руб.) в среднем за соответствующие периоды предыдущих 10 лет), то объемы их валовой покупки — 6,198 млрд. долларов США (368,1 трлн руб.) — в 2 раза ниже средних показателей предшествующего 10-летнего периода (меньше было только до 2005 года включительно). Все это свидетельствует о снизившейся потребности населения в наличных долларах США. Динамика валютной структуры депозитов также демонстрирует, что население в текущем году предпочитает сберегать в тенге (рост депозитов на 68,2%), а не в иностранной валюте (снижение на 10,5%)», — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе 2015 года национальную валюту Казахстана отпустили в «свободное плавание». За сутки тенге обесценился к доллару на 35,5% — 20 августа 2015 года американский доллар вырос до 255,26 тенге. 19 августа он стоил 188,38 тенге.

На сегодняшний день официальный курс американской валюты в Казахстане составляет 330,12 тенге (62,05 руб.) за доллар. В обменных пунктах доллар продается в среднем по 333 тенге (62,59 руб.). При этом средняя заработная плата в республике по состоянию на 1 сентября составила 143,6 тыс. тенге (28 720 рублей). То есть на эту зарплату можно приобрести в среднем 433 доллара США.