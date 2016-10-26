Москва, 26 октября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий уточнение понятия жестокое обращение с детьми, внесло в Госдуму Заксобрание Липецкой области, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Поправки вносятся в ст. 156 Уголовного кодекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Так, под жестоким обращением с несовершеннолетним понимается «сопряженное с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего применение физического или психического насилия в отношении несовершеннолетнего, покушение на его половую неприкосновенность, пренебрежение жизненными потребностями несовершеннолетнего, если эти действия (бездействие) создают реальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью несовершеннолетнего либо направлены на причинение вреда жизни или здоровью несовершеннолетнего».

Статьей 156 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

При этом само понятие жестокого обращения с несовершеннолетним в действующем законодательстве отсутствует, отмечают парламентарии.