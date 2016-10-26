Орел, 26 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Заводский районный суд Орла принял к рассмотрению третий иск, связанный с установкой памятника Ивану Грозному на территории областного центра. 26 октября состоялось предварительное заседание суда по иску экс-депутата гордумы и автора первых двух исков Юрия Малютина.

Александр Авдеев ИА REGNUM Открытие памятника Ивану Грозному в Орле. «Единство истории России есть священная ценность народа»

Истец требует наказать чиновников, которые позволили установить памятник Ивану Грозному в охранной зоне, а сам монумент — демонтировать.

«Мой третий иск суд принят к рассмотрению. Судьей было предложено, а мной одобрено признать ответчиком руководителя Управления по защите памятников правительства Орловской области», — цитирует Малютина «Комсомольская правда».

Первое заседание состоится 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному, который официально называется «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры.

Открыть его должны были еще в начале августа, когда в Орле отмечали юбилей основания, однако церемонию отложили: часть горожан активно выразили недовольство установкой памятника у театра для детей и молодежи «Свободное пространство». После нескольких пикетов власти пошли навстречу недовольным, и сначала отложили дату открытия, а затем и вовсе перенесли место установки памятника.

Параллельно в суд поступили иски иск о признании недействующим решения Орловского горсовета «Об установке памятника основанию города» и о признании незаконными действий по установке монумента Ивану Грозному в охранной зоне ансамбля «Предмостной площади» и одновременно в охранной зоне объекта культурного наследия «Здание Магистрата».

14 октября памятник торжественно открыли — его установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика. Открытие состоялось при большом скоплении народа, с участием гостей из Москвы.