В Орле суд принял иск о демонтаже памятника Ивану Грозному
Орел, 26 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Заводский районный суд Орла принял к рассмотрению третий иск, связанный с установкой памятника Ивану Грозному на территории областного центра. 26 октября состоялось предварительное заседание суда по иску экс-депутата гордумы и автора первых двух исков Юрия Малютина.
Истец требует наказать чиновников, которые позволили установить памятник Ивану Грозному в охранной зоне, а сам монумент — демонтировать.
«Мой третий иск суд принят к рассмотрению. Судьей было предложено, а мной одобрено признать ответчиком руководителя Управления по защите памятников правительства Орловской области», — цитирует Малютина «Комсомольская правда».
Первое заседание состоится 10 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному, который официально называется «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры.
Открыть его должны были еще в начале августа, когда в Орле отмечали юбилей основания, однако церемонию отложили: часть горожан активно выразили недовольство установкой памятника у театра для детей и молодежи «Свободное пространство». После нескольких пикетов власти пошли навстречу недовольным, и сначала отложили дату открытия, а затем и вовсе перенесли место установки памятника.
Параллельно в суд поступили иски иск о признании недействующим решения Орловского горсовета «Об установке памятника основанию города» и о признании незаконными действий по установке монумента Ивану Грозному в охранной зоне ансамбля «Предмостной площади» и одновременно в охранной зоне объекта культурного наследия «Здание Магистрата».
14 октября памятник торжественно открыли — его установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика. Открытие состоялось при большом скоплении народа, с участием гостей из Москвы.